Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί (Muwaffaq Salti), στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ο ιρανικός στρατός.

Την ανακοίνωση μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, σύμφωνα με το οποίο στόχος της επιχείρησης ήταν εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης βάσης.

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι το πλήγμα εντάσσεται στην έβδομη φάση της στρατιωτικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Thunderbolt».

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη προηγηθεί έξι ακόμη επιθέσεις με drones κατά αμερικανικών βάσεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ιρανικός στρατός ξεκαθαρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, τονίζοντας πως κάθε πλήγμα που δέχεται το ιρανικό έδαφος θα απαντάται με αντίποινα.