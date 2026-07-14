Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) κατηγόρησε το Ιράν ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους στην ευρύτερη περιοχή, υποστηρίζοντας πως μέσα στην τελευταία εβδομάδα ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε επτά εμπορικά πλοία.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή αγνοούνται σχεδόν δώδεκα μέλη πληρωμάτων.

«Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν επίσης εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς γειτονικές χώρες του Κόλπου», ανέφερε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις καθιστούν το Ιράν υπόλογο για την αδικαιολόγητη επιθετικότητα που εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο αθώες ζωές», πρόσθεσε.