Τη ζωή του έχασε ένας μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής τα ξημερώματα της Τετάρτης, έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας να τραυματιστεί θανάσιμα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στην περιοχή βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχώρησαν σε προσωρινό αποκλεισμό του σημείου. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.