Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πέρασε στην όγδοη φάση της στρατιωτικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Σαϊκέχ», εξαπολύοντας νέο γύρο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB, εκρηκτικά drones έπληξαν εκ νέου τμήματα της αεροπορικής βάσης Αλ Αζράκ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι στη συγκεκριμένη βάση σταθμεύουν μαχητικά αεροσκάφη F-18, καθώς και μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στρατιωτικού εξοπλισμού.

Είχαν προηγηθεί, λίγες ώρες νωρίτερα, επιθέσεις με drones κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί, επίσης στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας, όπως είχε ανακοινώσει ο ιρανικός στρατός.