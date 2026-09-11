Σε μια σειρά τοποθετήσεων για το Ιράν, τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και την αμφιλεγόμενη πρότασή του για επιταγές 5.000 δολαρίων στους Αμερικανούς αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συνέπειες που θα είχε για την προεδρία του μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

Μιλώντας στην εκπομπή της Λόρα Ίνγκραχαμ στο Fox News την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, ακόμη και στην περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, θα μπορούσε να εμποδίσει τις πολιτικές με τις οποίες διαφωνεί και ταυτόχρονα να αναζητήσει συμφωνίες μαζί τους.

Υπερασπίζεται τις επιταγές των 5.000 δολαρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε και στην εξαγγελία που έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και οικονομική συζήτηση στις ΗΠΑ: την καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Fox News’ Laura Ingraham: “Have you talked to [House] Speaker Johnson or [Senate Majority Leader John] Thune about this $5,000 dividend?”



President Trump: “I do speak to them. We can do it. There are a lot of people think I don't even need congressional approval because we've… pic.twitter.com/9lRo4GcRi8 — RedWave Press (@RedWavePress) September 10, 2026

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τα δημόσια οικονομικά, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ισχυρή ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας θα επιτρέψει στη χώρα να αντιμετωπίσει σταδιακά το χρέος της.

Απέρριψε επίσης την κατηγορία ότι ουσιαστικά επιχειρεί να δελεάσει τους ψηφοφόρους με την υπόσχεση χρημάτων πριν από τις κάλπες.

Fox News’ Laura Ingraham: “Have you talked to [House] Speaker Johnson or [Senate Majority Leader John] Thune about this $5,000 dividend?”



President Trump: “I do speak to them. We can do it. There are a lot of people think I don't even need congressional approval because we've… pic.twitter.com/9lRo4GcRi8 — RedWave Press (@RedWavePress) September 10, 2026

Κατά τον ίδιο, τα έσοδα που εξασφαλίζουν οι ΗΠΑ από τους δασμούς και η οικονομική ανάπτυξη δημιουργούν τα περιθώρια για την καταβολή των χρημάτων. Ο Τραμπ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στους δασμούς, παρουσιάζοντάς τους ως βασική πηγή των πρόσθετων εσόδων που επικαλείται η κυβέρνησή του.

Fox News’ Laura Ingraham: “The $5,000 dividend to the American people that you promised if Republicans are able to hold the House and the Senate. So the obvious response to that is we're $40T in debt. How is that financially responsible or even doable?”



President Trump: “First… pic.twitter.com/EJCrfSBRqj — RedWave Press (@RedWavePress) September 10, 2026

«Θα μπλοκάρω όλα τα κακά πράγματα»

Ερωτηθείς τι θα σήμαινε για την πολιτική παρακαταθήκη του μια ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Κάνω εκστρατεία για άλλους ανθρώπους. Όταν μιλάτε για την παρακαταθήκη μου, θα είμαι ένα εμπόδιο. Θα καταλήξω να μπλοκάρω. Θα μπλοκάρω όλα τα κακά πράγματα που θα προσπαθήσουν να κάνουν για δύο χρόνια», δήλωσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ακόμη και με ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των πολιτικών του αντιπάλων θα υπήρχαν περιθώρια συνεννόησης, καθώς, όπως είπε, οι Δημοκρατικοί θα χρειάζονταν πράγματα από τον ίδιο και επομένως θα μπορούσαν να επιτευχθούν συμφωνίες.

Για τον λόγο αυτό υποστήριξε ότι το ενδεχόμενο απώλειας του Κογκρέσου δεν είναι τόσο «τρομερό» όσο παρουσιάζεται.

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να πραγματοποιήσει εντατική προεκλογική εκστρατεία τους επόμενους μήνες, απάντησε αρνητικά. Θύμισε ότι η πιο απαιτητική εκστρατεία της πολιτικής του πορείας ήταν εκείνη του 2024, όταν, όπως είπε, επί τέσσερις μήνες δεν άφησε «ούτε μία ημέρα ούτε μία ώρα κενή».

Κόστος περίπου 1,2 τρισ. δολαρίων

Η υπόσχεση του Τραμπ έχει προκαλέσει επιφυλάξεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Εφόσον καταβάλλονταν 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, το συνολικό κόστος υπολογίζεται περίπου στα 1,2 τρισ. δολάρια, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πρόσθετες δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους.

Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι μια τόσο μεγάλη διοχέτευση χρημάτων στην οικονομία θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να επιβαρύνει περαιτέρω τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Άλλα στελέχη του κόμματος εμφανίζονται θετικότερα. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπέρνι Μορένο έχει ανακοινώσει ότι προετοιμάζει σχετική νομοθετική πρόταση για το αποκαλούμενο «μέρισμα Τραμπ» μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν ενώ οι Ρεπουμπλικανοί δίνουν μάχη για να διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, με τον ίδιο τον Τραμπ να έχει μετατρέψει σε μεγάλο βαθμό τις ενδιάμεσες εκλογές σε δημοψήφισμα για τη δεύτερη προεδρική θητεία του.

Τραμπ για Ιράν: «Πάντα θα έχουν κάποιους πυραύλους»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές του στον πόλεμο με το Ιράν και στο πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να καταστρέψουν σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες του Ιράν στον συγκεκριμένο τομέα, παραδέχθηκε ωστόσο ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους.

Fox News’ Laura Ingraham: “If we hadn’t done Iran, we would be cruising to midterm victory, $2.25 gas, I mean you would be cruising.”



President Trump: “Well, you don’t know that.”



Laura Ingraham: “Any regrets?”



President Trump: “No… Supposing we were cruising and all of a… pic.twitter.com/hgT0WezCUX — RedWave Press (@RedWavePress) September 10, 2026

«Μπορούν πάντα να εκτοξεύσουν πυραύλους», είπε, όταν ρωτήθηκε πώς το Ιράν εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις, παρά τους προηγούμενους ισχυρισμούς του ότι το απόθεμά του έχει αποδεκατιστεί.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ιράν διέθετε μεγάλο αριθμό πυραύλων πριν από την έναρξη του πολέμου, ενώ σήμερα η δυνατότητά του να κατασκευάζει νέους έχει περιοριστεί σημαντικά.

Fox News’ Laura Ingraham: “If we hadn’t done Iran, we would be cruising to midterm victory… Any regrets?”



President Trump: “No… I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit… If I had it to do again, I do exactly as I did. I took out their… pic.twitter.com/sqCdm0eZvo — RedWave Press (@RedWavePress) September 10, 2026

«Το μεγαλύτερο μέρος έχει καταστραφεί, αλλά έχουν πυραύλους. Πάντα θα έχουν κάποιους πυραύλους», ανέφερε.

Ο Τραμπ επανέλαβε παράλληλα την εκτίμησή του ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σε άλλη τοποθέτησή του υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, ενώ υπεραμύνθηκε εκ νέου της απόφασής του να μην επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Υποστηρίζει ότι ίσως δεν χρειάζεται το Κογκρέσο

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι έχει συζητήσει την πρότασή του με τον επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

Προχώρησε, ωστόσο, ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να προχωρήσει στην καταβολή των χρημάτων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

«Πολλοί πιστεύουν ότι δεν χρειάζομαι καν την έγκριση του Κογκρέσου, επειδή έχουμε βγάλει τόσα πολλά χρήματα», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται, καθώς το Κογκρέσο διαθέτει τη συνταγματική αρμοδιότητα για τις ομοσπονδιακές δαπάνες.