Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στα Στενά του Ορμούζ, όπου ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατέληξε στον βυθό, αφήνοντας πίσω του μεγάλες ποσότητες φορτίου και διάσπαρτα αντικείμενα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, το εμπορικό πλοίο προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να εκδηλωθεί πυρκαγιά, πριν τελικά βυθιστεί.

🔻🔹‼️iPhone phones and other goods are floating on the surface of the sea after a container ship sank in the Strait of Hormuz due to colliding with a naval mine. https://t.co/EsJ3zWuN8X — Silent Politics◾️ (@silentpolitics1) October 14, 2026

Τι ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν γνωστοποίησε την Τετάρτη (14/10) ότι το πλοίο μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια και επιχειρούσε να διασχίσει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο από διαδρομή που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, δεν ήταν εγκεκριμένη.

Μετά την έκρηξη, η φωτιά εξαπλώθηκε στο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε στα νότια των Στενών του Ορμούζ.

Σε οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την ιρανική πλευρά διακρίνονται πυκνοί καπνοί, ενώ εμπορευματοκιβώτια και άλλα αντικείμενα επιπλέουν στο νερό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απηύθυναν προειδοποίηση προς τους αλιείς και τα πληρώματα άλλων πλοίων να αποφεύγουν τα διάσπαρτα κοντέινερ, καθώς αποτελούν πρόσθετο κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα.

Footage from earlier this morning of the Singaporean container ship – GFS PRIDE #IranWar #Hormuz https://t.co/Vzy0ZyXywb — Live-AIS.com (@live_ais_com) October 14, 2026

Ασφαλή τα 21 μέλη του πληρώματος – Τι αναφέρει η Σιγκαπούρη

Σύμφωνα με το Reuters, το πλοίο GFS Pride, με σημαία Σιγκαπούρης, βυθίστηκε αφού υπέστη ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Ναυτιλιακή και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης επιβεβαίωσε ότι και τα 21 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ωστόσο, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τα αίτια του περιστατικού. Ενώ οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για πρόσκρουση σε νάρκη, η Σιγκαπούρη αναφέρει ότι το GFS Pride χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ότι οι δύο αναφορές αφορούν το ίδιο περιστατικό.

Νέο πλήγμα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Την ίδια περίοδο, ένα δεύτερο πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το GFS Giselle, υπέστη ζημιές στο κύτος του κατά τη διέλευσή του από την περιοχή. Παρά το περιστατικό, κατάφερε να φτάσει αυτοδύναμα σε ασφαλές αγκυροβόλιο, ενώ και τα 22 μέλη του πληρώματός του είναι καλά στην υγεία τους.

Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία έχουν ενταθεί στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.