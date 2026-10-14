Μέσα σε ένα δάσος που είχαν καταστρέψει οι πυρκαγιές στο Βόρνεο, μια θηλυκή ουρακοτάγκος προσπαθούσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διασωστών της, να βρει τροφή. Οι κάτοικοι την αντιλήφθηκαν και ειδοποίησαν τις αρχές, δίνοντας στην «Ίρα» την ευκαιρία να απομακρυνθεί με ασφάλεια από τον πληγέντα βιότοπό της.

Το ζώο, ηλικίας περίπου 20 ετών, εντοπίστηκε στην περιοχή Καλιμαντάν, στην ινδονησιακή πλευρά του νησιού. Οι διασώστες τη νάρκωσαν και την έπιασαν με δίχτυ στην κορυφή ενός δέντρου, πριν τη μεταφέρουν σε κέντρο διάσωσης της τοπικής υπηρεσίας φυσικών πόρων.

🇮🇩 Una cría de orangután rescatada de los incendios forestales en Borneo, Indonesia, recibe cuidados intensivos por quemaduras en manos y pies sufridas al huir de las llamas, que han devastado la fauna de la zona, según AFP. https://t.co/0co9yhCKrs — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) October 11, 2026

«Πιστεύουμε ότι αναζητούσε τροφή, έγινε αντιληπτή από τους κατοίκους οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρχές», εξήγησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Μουριάνσια.

Η Ίρα δεν ήταν τραυματισμένη, αλλά πιθανότατα υπέφερε από πείνα. «Αν κρίνουμε από την περιφέρεια της κοιλιάς της, λιμοκτονούσε», ανέφερε ο Ιχλασούλ Χαερούλ, μέλος του ιατρικού προσωπικού του Διεθνούς Ιδρύματος Ουρακοτάγκων.

Seekor orangutan Borneo (Pongo pygmaeus) terekam melintas di tengah kepulan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya di https://t.co/ZlwAzDIJYH https://t.co/qr8kNtr1cJ — Koran Jakarta (@koranjakarta_id) October 14, 2026

Εκατοντάδες ζώα απομακρύνονται από τις φλόγες

Εδώ και πολλές εβδομάδες, πυρκαγιές μαίνονται στη Σουμάτρα, το Βόρνεο και την Παπούα, καταστρέφοντας δάση και απειλώντας την άγρια ζωή. Η αποπνικτική αιθαλομίχλη έχει περάσει τα σύνορα της Ινδονησίας, κινούμενη προς τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη.

Από τις 8 Οκτωβρίου έχουν διασωθεί 232 άγρια ζώα, μεταξύ των οποίων 76 μακρύρυγχοι πίθηκοι και 71 ουρακοτάγκοι στο Βόρνεο.

Οι ουρακοτάγκοι κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο Βόρνεο και τη Σουμάτρα έχουν απομείνει περίπου 104.000 ζώα, από 230.000 πριν από έναν αιώνα.

Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι οι πυρκαγιές καίνε βιότοπους που φιλοξενούν το 52% του πληθυσμού των ουρακοτάγκων του Βόρνεο.

Indonesian authorities successfully moved eight orangutans to a safe location after the endangered primates’ homes were destroyed by wildfires in the forests of Borneo. https://t.co/Fyyku0X43c — ABC News (@ABC) October 12, 2026