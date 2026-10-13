Την απόφαση να αφαιρέσει ολοκληρωτικά τα τραγούδια που υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας από το νυχτερινό της πρόγραμμα έλαβε γνωστή τραγουδίστρια λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη της πρεμιέρα.

Ενώ η ίδια είχε πραγματοποιήσει τις απαραίτητες πρόβες και nosing συμπεριλάβει πέντε συγκεκριμένα κομμάτια στο ρεπερτόριό της, η διαδικασία αδειοδότησης άλλαξε τα δεδομένα. Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, όταν η ερμηνεύτρια ενημερώθηκε πως απαιτείται απευθείας επικοινωνία με τον δημιουργό για την αγορά των δικαιωμάτων στην τιμή που ο ίδιος θα όριζε, αντέδρασε άμεσα λέγοντας, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος: «Άστο, δεν μπλέκω τώρα. Παρότι έχω κάνει τις πρόβες μου, αλλάζω το πρόγραμμά μου και βγάζω τα συγκεκριμένα τραγούδια».

Τα διαφυγόντα κέρδη και η τακτική των καλλιτεχνών

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Γιώργος Λιάγκας επεσήμανε τη λογική με την οποία αντιμετωπίζουν πολλοί ερμηνευτές το ζήτημα: «Τώρα, εντάξει, μπορεί να πούμε ένα-δυο τραγούδια του Καρβέλα, δεν είμαστε κι βιοποριστικά εξαρτημένοι από αυτά, πού να μπλέκεις τώρα; Πάμε παρακάτω, βγάλε τα από το πρόγραμμά, δεν είναι και κάτι».