«Είμαστε όλοι προσεκτικοί. Κανένας δεν πανικοβάλλεται», ανέφερε η Ειρήνη Χιώτη, καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις φονικές επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο της πόλης.

Η κ. Χιώτη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε πως σε γενικές γραμμές η ζωή συνεχίζεται κανονικά, με τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή, να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους.

Την ίδια ώρα, τα μαθήματα στα πανεπιστήμια και στα σχολεία πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, ενώ ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση στις αεροπορικές μετακινήσεις.

«Είμαστε όλοι προσεκτικοί. Κανένας δεν πανικοβάλλεται», σημείωσε η καθηγήτρια, επισημαίνοντας πως οι κάτοικοι αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και παραμένουν σε αναμονή για τυχόν νεότερες οδηγίες.

Όπως τόνισε, «ακούμε τις οδηγίες και προσέχουμε. Μένουμε μακριά από τα παράθυρα και προσέχουμε να μην κάνουμε μετακινήσεις που δεν χρειάζονται».

Σύμφωνα με την ίδια, «η καθημερινότητα συνεχίζεται. Business as usual, δηλαδή. Δεν βλέπω καμία άλλη αλλαγή».

Μεγαλύτερη αβεβαιότητα, βέβαια, επικρατεί όσον αφορά στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς, όπως ανέφερε η κ. Χιώτη, η δυνατότητα αναχώρησης από το Ριάντ ή άφιξης στην πόλη αποτελεί το βασικό πρόβλημα.

Η καθηγήτρια δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν το αεροδρόμιο παρέμενε κλειστό, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση ενδέχεται να μεταβάλλεται.

Η λειτουργία των αεροπορικών συνδέσεων παραμένει, επομένως, κρίσιμο ζήτημα για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν από ή προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Σχετικά με τους φοιτητές της, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι, η ίδια Χιώτη είπε ότι δεν διαπιστώνει έντονες αντιδράσεις πανικού. Όπως σημείωσε, οι φοιτητές και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες και επιδεικνύουν προσοχή.

Παράλληλα, σχετικά με το ενδεχόμενο επίσημης απάντησης στις επιθέσεις, ανέφερε ότι μέχρι τη στιγμή της συνέντευξης δεν είχε δει σχετικές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης.

Τέλος, η Ειρήνη Χιώτη επιβεβαίωσε ότι στο Ριάντ υπάρχει ελληνική κοινότητα, καθώς και ελληνική πρεσβεία, με τους Έλληνες που ζουν στην πόλη να διατηρούν επικοινωνία μεταξύ τους.

Όπως ανέφερε, η ίδια βρίσκεται σε επαφή με άλλους Έλληνες και, παρά τις εξελίξεις, η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν σε μια νέα επίθεση χθες, Κυριακή, στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, όπως ανακοίνωσαν οι σαουδαραβικές αρχές, μία ημέρα αφότου ένα πλήγμα, την ευθύνη για το οποίο ανέλαβαν οι Χούθι, σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300.