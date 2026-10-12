Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαίλ Μπαγκαΐ, κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι διεξάγει «γνωστικό πόλεμο κατά του Ιράν και του κόσμου», με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου για την ιστορία της Ελλάδας.

«Η διαστρέβλωση της ιστορίας για να δικαιολογηθεί η πολεμοχαρής στάση είναι επικίνδυνη και αποτελεί αδικία απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό», δήλωσε ο Μπαγκαΐ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις τοποθετήσεις του Ρούμπιο για το ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επικαλέστηκε τους αρχαίους ελληνοπερσικούς πολέμους, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την καταστροφή της Αθήνας από τους Πέρσες το 480 π.Χ., υπό τον βασιλιά Ξέρξη Α΄. Ο Μάρκο Ρούμπιο παρουσίασε το ιστορικό αυτό γεγονός ως παράδειγμα της επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό.

Από την πλευρά του, ο Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι ο Ρούμπιο παραδέχθηκε άθελά του πως το Ιράν «έχει αντέξει για χιλιάδες χρόνια». Παράλληλα, τόνισε ότι «η συνέχεια του πολιτισμού και της κουλτούρας δεν επιτυγχάνεται μέσω στρατιωτικών κατακτήσεων».

Νέα τοποθέτηση

Προβληματισμό στην Τεχεράνη προκαλούν οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με τους πολέμους της αρχαιότητας μεταξύ Ιράν και Ελλάδας, καθώς και άλλος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η επίκληση της ιστορίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση μιας πολιτικής αφήγησης περί σύγκρουσης πολιτισμών.

Ο Αλιρεζά Χενταγιατπούρ, αναπληρωτής αρμόδιος για την πολιτιστική συνεργασία στο Κέντρο Δημόσιας Διπλωματίας του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, τόνισε σε ανάρτησή του τη Δευτέρα ότι η ιστορική κληρονομιά θα πρέπει να αποτελεί βάση για τον διάλογο, την ανεκτικότητα και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών. Όπως υποστήριξε, δεν πρέπει να αξιοποιείται για τη νομιμοποίηση της εχθρότητας ή για την παρουσίαση διαφορετικών πολιτισμών ως αιώνιων αντιπάλων.