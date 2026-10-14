Οκτώ αμερικανικές Πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Αϊόβα και το Κάνσας, ανακοίνωσαν ότι κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας OpenAI, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT είναι επιβλαβές για τα παιδιά επειδή έδωσε οδηγίες σε κάποια από αυτά πώς να βλάψουν τον εαυτό τους και άλλα πρόσωπα.

Με τις αγωγές, που κατατέθηκαν σε πολιτειακά δικαστήρια, ζητείται να δοθεί εντολή στην OpenAI να κάνει αλλαγές στη λειτουργία του ChatGPT για τα παιδιά.



Οι Πολιτείες ζητούν επίσης να υποχρεωθεί η εταιρεία να αποποιηθεί τα κέρδη που αποκόμισε από ανήλικους χρήστες.

OpenAI sued by 8 states alleging ChatGPT coached children to harm themselves, others https://t.co/wCScumjQW9 https://t.co/Ox0Mnkvi6S — NY Post Business (@nypostbiz) October 14, 2026

Η γενική εισαγγελία της Φλόριντας ήταν η πρώτη που προσέφυγε εναντίον της OpenAI, με παρόμοιο σκεπτικό, τον περασμένο Ιούνιο.



Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης δεκάδες μηνύσεις και αγωγές που υποστηρίζουν ότι το ChatGPT βοήθησε πρόσωπα να διαπράξουν μαζικές επιθέσεις ή άλλες βίαιες ενέργειες.