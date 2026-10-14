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Η Μαρίν Λεπέν τάχθηκε κατά της συνέχισης της γαλλικής χρηματοδότησης προς την Ουκρανία, επικαλούμενη το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και την αδύναμη ανάπτυξη της χώρας της.

«Δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία», δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες η υποψήφια της ακροδεξιάς για τη γαλλική προεδρία. «Η Γαλλία σήμερα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην οικονομία της δεύτερης μεγαλύτερης χώρας της ευρωζώνης.

Οι δηλώσεις της έγιναν ενόψει των προεδρικών εκλογών της άνοιξης, με τις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με το πρακτορειακό δημοσίευμα, να δείχνουν ότι θα μπορούσε να επικρατήσει.

Η Λεπέν επέκρινε επίσης την προσπάθεια να «κλειδώσει» ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το τέλος του έτους, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εκλογές που αναμένονται τους προσεχείς μήνες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Όλα αυτά δεν είναι σοβαρά», είπε, χαρακτηρίζοντας την αναμενόμενη έγκριση του προϋπολογισμού απόπειρα «να καταπνιγούν εκ των προτέρων οι μελλοντικές δημοκρατικές επιλογές».