Η Μαρίν Λεπέν τάχθηκε κατά της συνέχισης της γαλλικής χρηματοδότησης προς την Ουκρανία, επικαλούμενη το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και την αδύναμη ανάπτυξη της χώρας της.

«Δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία», δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες η υποψήφια της ακροδεξιάς για τη γαλλική προεδρία. «Η Γαλλία σήμερα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην οικονομία της δεύτερης μεγαλύτερης χώρας της ευρωζώνης.

Marine Le Pen: France is on the verge of default. We can no longer afford to provide financial assistance to Ukraine. Perhaps other European Union countries that are not in the same financial situation as France will be able to take over. https://t.co/Qz3l3TrGU0 — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Οι δηλώσεις της έγιναν ενόψει των προεδρικών εκλογών της άνοιξης, με τις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με το πρακτορειακό δημοσίευμα, να δείχνουν ότι θα μπορούσε να επικρατήσει.

Η Λεπέν επέκρινε επίσης την προσπάθεια να «κλειδώσει» ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το τέλος του έτους, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εκλογές που αναμένονται τους προσεχείς μήνες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Όλα αυτά δεν είναι σοβαρά», είπε, χαρακτηρίζοντας την αναμενόμενη έγκριση του προϋπολογισμού απόπειρα «να καταπνιγούν εκ των προτέρων οι μελλοντικές δημοκρατικές επιλογές».