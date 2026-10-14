Με μία ανθρώπινη απώλεια, πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις και δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης, η Ρόδος μετρά τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Τετάρτη το Νότιο Αιγαίο. Μέσα σε λίγες ώρες, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τα συνεργεία της Περιφέρειας να επιχειρούν σε πολλά σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έως τις 21:15 είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης πολιτών, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις άντλησης υδάτων από σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.

Η Περιφέρεια εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο ενός ανθρώπου, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

202 χιλιοστά βροχής σε εξίμισι ώρες

Οι μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων. Στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής από τις 06:30 έως τις 12:50, ενώ το συνολικό ύψος από την αρχή της ημέρας μέχρι εκείνη την ώρα είχε φτάσει τα 264 χιλιοστά.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και συσσώρευση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Πέντε συνεργεία της Περιφέρειας, με χωματουργικά μηχανήματα, επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας για να απομακρύνουν τα υλικά και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των κατολισθήσεων. Στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν είχαν αναφερθεί αξιοσημείωτες ζημιές.

Ο κίνδυνος παραμένει και αφού σταματήσει η βροχή

Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών και των πολύ θυελλωδών ανέμων.

Η επικαιροποιημένη πρόγνωση της ΕΜΥ προέβλεπε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ της Τετάρτης, με τους πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο να διατηρούνται έως αργά τη νύχτα.

Οι αρχές συστήνουν σε κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες και να μη διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα ή καλυμμένες από νερά διαβάσεις, πεζή ή με όχημα. Συνιστούν επίσης αποφυγή υπόγειων χώρων και σημείων όπου συγκεντρώνονται νερά, καθώς και τήρηση των οδηγιών των αρχών και των μηνυμάτων του 112.

Η υποχώρηση της βροχής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι δρόμοι είναι ασφαλείς. Επικίνδυνα σημεία μπορεί να παραμένουν στο οδικό δίκτυο, ενώ σε περίπτωση άμεσου κινδύνου οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το 112.