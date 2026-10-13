Η Κέιτι Ζακαρία, νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, επιβεβαίωσε κατά την πρώτη ενημέρωσή της προς τους δημοσιογράφους ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για καταγγελλόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της.

Στη δεύτερη μόλις ημέρα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως γραμματέας Τύπου της κυβέρνησης Τραμπ, η δικηγόρος και πρώην τηλεσχολιάστρια ρωτήθηκε για την εξέλιξη, απαντώντας:

«Η διορισμένη από τον Τραμπ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κλήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της μετά από έντονη κριτική για καταγγελίες που την εμπλέκουν σε ανάρμοστη και πιθανώς παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα» και πρόσθεσε: «Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή τύχη».

Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη ημέρα, με τις οποίες επιβεβαίωνε ότι βρίσκεται υπό εξέταση η απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβειρας από την ελληνική πρωτεύουσα. «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», είχε σημειώσει τη Δευτέρα (12/10) ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενώπιον των δημοσιογράφων.

Στο βήμα του Λευκού Οίκου η νέα εκπρόσωπος Τύπου, Katie Zacharia, στην πρώτη της επίσημη συνάντηση με τους δημοσιογράφους μίλησε μεταξύ άλλων και για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Χθες το Associated Press, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είναι “εξαιρετικά εκνευρισμένοι” με τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ και είναι πιθανό να αποφασίσουν για το μέλλον της αυτή την εβδομάδα.

Σε μια σειρά δημοσιευμάτων που χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου μήνα, η Wall Street Journal έχει αναφέρει αμφισβητήσιμη συμπεριφορά από την πλευρά της Γκίλφοϊλ, συμπεριλαμβανομένης μιας εικαζόμενης απειλής προς αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, της αποδοχής ανάρμοστων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και της προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης με αντάλλαγμα την πληρωμή ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.

Η Γκίλφοϊλ δεν έχει τοποθετηθεί απευθείας επί των δημοσιευμάτων. Ωστόσο, σε δήλωση που εκδόθηκε αργά την Κυριακή, οι δικηγόροι της αρνήθηκαν ότι έπραξε κάτι μεμπτό και ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από τον δωρητή του Τραμπ αφορούσαν πληρωμή για υπηρεσίες -δημόσιες εμφανίσεις και ομιλίες που προηγούνταν του διορισμού της ως πρέσβειρας- οι οποίες δεν είχαν εξοφληθεί.»

Περιοδείες, οικονομικά στοιχεία και το παρελθόν της εκπροσώπου

Παράλληλα, η νέα εκπρόσωπος γνωστοποίησε ότι θα συνοδεύσει τον πρόεδρο Τραμπ σε περιοδείες στην Αλάσκα, την Αριζόνα και τη Μοντάνα για την ενίσχυση υποψηφίων των Ρεπουμπλικάνων, τρεις εβδομάδες πριν τις κάλπες.

Στο πεδίο της οικονομίας υποστήριξε: «Οι πραγματικοί μισθοί έχουν αυξηθεί κατά 1,2% από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος Τραμπ, με τις μέσες ετήσιες αποδοχές να ξεπερνούν τον πληθωρισμό κατά 800 δολάρια». Ωστόσο, τα επίσημα δεδομένα δείχνουν πως ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ διαμορφώνεται στο 3,4%, ξεπερνώντας την αύξηση των μισθών που βρίσκεται στο 3,1%.

Η Katie Zacharia αναλαμβάνει τα καθήκοντά της έχοντας προκαλέσει κατά το παρελθόν αντιδράσεις με δημόσιες τοποθετήσεις της. Μεταξύ άλλων, είχε ισχυριστεί ότι τα σκευάσματα αμβλώσεων περιέχουν χημικές ουσίες παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούσαν οι ναζί, ενώ είχε κατηγορήσει Δημοκρατικούς πολιτικούς για παιδεραστία και είχε αποκαλέσει τον Bill Gates «ευγονιστή» λόγω των εμβολιασμών COVID-19, διαγράφοντας μεταγενέστερα τις σχετικές αναρτήσεις.