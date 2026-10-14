Στην Εγνατία Οδό συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας ένας οδηγός που μετέφερε 70 κιλά κάνναβης στο όχημα του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν τον κατηγορούμενο να μεταβαίνει με μισθωμένο επιβατηγό αυτοκίνητο σε ορεινή περιοχή της Θεσπρωτίας και κατά την επιστροφή του, ακινητοποίησαν το όχημά του στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δωδώνης.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, 63 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 70 κιλών και 80 γραμμαρίων.

Το εκτιμώμενο χρηματικό όφελος από τη διακίνηση της ποσότητας ναρκωτικών ανέρχεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου σε 210.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η Δίωξη Ναρκωτικών Πάτρας συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

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