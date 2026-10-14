Τις εντυπώσεις που του άφησε η πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα φαίνεται να διατηρεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επανήλθε με νέα ανάρτηση, κάνοντας αναφορά στην ανάγκη ανακάλυψης του αμερικανικού πνεύματος.

Μία εβδομάδα μετά την παρουσία του στην Αθήνα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δημοσίευσε ένα σύντομο μήνυμα, στο οποίο έγραψε: «Together we must rediscover the American spirit», δηλαδή «Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά το αμερικανικό πνεύμα».

Η ανάρτηση συνδέεται με το ενδιαφέρον που είχε εκδηλώσει κατά την επίσκεψή του για την αρχαία ελληνική κληρονομιά και τις αξίες που συνδέονται με αυτήν. Ιδιαίτερη στιγμή της παρουσίας του στην Ελλάδα αποτέλεσε η ομιλία του από την Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη, σε έναν χώρο με ξεχωριστή σημασία για την ιστορία της αθηναϊκής δημοκρατίας.

Η ομιλία στην Πνύκα και η αναφορά στην αρχαία Ελλάδα

Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στην παγκόσμια ιστορία, δίνοντας έμφαση στη διαχρονική επιρροή του ελληνικού πολιτισμού.

Η επιλογή της Πνύκας για την ομιλία του προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην παρουσία του, καθώς πρόκειται για έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δημοκρατική παράδοση της αρχαίας Αθήνας.

Η νέα ανάρτησή του επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, αυτήν τη φορά με επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αναζήτηση στοιχείων που διαμορφώνουν την αμερικανική ταυτότητα.

Together we must rediscover the American spirit. https://t.co/OKg1KFhSWd — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 14, 2026

Το σύντομο μήνυμα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών δεν περιλαμβάνει εκτενέστερη ανάλυση, ωστόσο η αναφορά του στο «αμερικανικό πνεύμα» έρχεται μετά την επίσκεψή του σε έναν τόπο με ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα.

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα και οι εξελίξεις στην αμερικανική πρεσβεία

Η νέα παρέμβαση του Μάρκο Ρούμπιο έρχεται επίσης σε μια περίοδο αλλαγών στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Αθήνα, μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η παρουσία της Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα και οι εξελίξεις γύρω από την αποχώρησή της έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα, ενώ ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει καθήκοντα επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Ωστόσο, το μήνυμα του Ρούμπιο αφορά την ανάγκη ανακάλυψης του αμερικανικού πνεύματος και δεν περιλαμβάνει άμεση αναφορά στην αλλαγή προσώπων στην πρεσβεία.

Η επίσκεψή του στην Ελλάδα έδωσε την ευκαιρία για νέες αναφορές στην ιστορική σύνδεση της αρχαίας ελληνικής σκέψης με τις αξίες που διαμόρφωσαν τις σύγχρονες δημοκρατίες. Η νέα ανάρτηση διατηρεί αυτή τη θεματική στο προσκήνιο, χωρίς ο ίδιος να διευκρινίζει περαιτέρω το περιεχόμενο του μηνύματός του.