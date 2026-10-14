Όταν παρουσίαζε την Taycan, η Porsche περίμενε ότι έως το 2030 οκτώ στα δέκα αυτοκίνητα που θα πουλούσε παγκοσμίως θα ήταν ηλεκτρικά ή, έστω, plug-in υβριδικά. Τώρα αλλάζει πορεία: επισπεύδει νέα βενζινοκίνητα μοντέλα, αναζητά περισσότερα έσοδα από ακριβές ειδικές εκδόσεις και σχεδιάζει περικοπές περίπου 9.000 θέσεων εργασίας.

Η πιο κατηγορηματική διαβεβαίωση αφορά το εμβληματικό της μοντέλο. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η 911 δεν θα γίνει ποτέ ηλεκτρική», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος Μίχαελ Λάιτερς στο Top Gear, περιγράφοντας το σχέδιο ανάκαμψης μιας εταιρείας που επί δεκαετίες συγκαταλεγόταν στις πιο κερδοφόρες της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με τη νέα εκτίμησή του, τα δύο τρίτα των Porsche που θα πωλούνται το 2030 θα εξακολουθούν να διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Οι πελάτες δεν ακολούθησαν το ηλεκτρικό στοίχημα

Η απόσταση ανάμεσα στις προβλέψεις και τη ζήτηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε δύο κρίσιμες αγορές. Στις ΗΠΑ, πολλοί αγοραστές συνέχισαν να προτιμούν τη βενζίνη. Στην Κίνα, η οποία αντιστοιχούσε περίπου στο ένα τρίτο του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρείας, η ζήτηση υποχώρησε απότομα, καθώς πελάτες στράφηκαν σε νέες κινεζικές μάρκες πολυτελείας.

Η Porsche βρέθηκε παράλληλα χωρίς τη βενζινοκίνητη Macan που ζητούσε μέρος του κοινού της, μετά τη διακοπή της το καλοκαίρι του 2026. Η κατασκευή διαδόχου αποτελεί πλέον άμεση προτεραιότητα.

Το πρόβλημα επιβάρυναν το ισχυρό ευρώ και οι αποζημιώσεις προς προμηθευτές, επειδή οι παραγγελίες εξαρτημάτων για την Taycan και την ηλεκτρική Macan ήταν χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες. Σύμφωνα με το Top Gear, η εταιρεία πέρυσι κατέγραψε ελάχιστα κέρδη.

Νέα βενζινοκίνητη Macan το 2028

Η νέα Macan με κινητήρες εσωτερικής καύσης αναμένεται το 2028 και θα πωλείται παράλληλα με την ηλεκτρική. Θα βασίζεται στην πλατφόρμα του σημερινού Audi Q5, με τετρακύλινδρους και V6 κινητήρες, καθώς και plug-in υβριδική επιλογή.

Ο επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης, Μίχαελ Στάινερ, εξηγεί ότι η Porsche επιδιώκει ταχύτερη εξέλιξη όλων των νέων μοντέλων, ώστε να μειώσει το κόστος. Τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν πλέον να περιοριστεί η ανάγκη κατασκευής εκατοντάδων πρωτοτύπων.

Αντίστοιχα, η εταιρεία αποφάσισε να διατηρήσει χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης την Cayenne με κινητήρα εσωτερικής καύσης, δίπλα στην ηλεκτρική εκδοχή της.

Έως το 2030, σχεδιάζει επίσης ένα μεγαλύτερο, επταθέσιο SUV πάνω από την Cayenne, με βενζινοκίνητες και plug-in υβριδικές εκδόσεις. Θα απευθύνεται κυρίως σε εύπορους αγοραστές των ΗΠΑ, αλλά, σύμφωνα με τον Λάιτερς, θα κατασκευάζεται στη Γερμανία.

Ένα νέο supercar και ηλεκτρικά σπορ μοντέλα

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και ένα νέο κεντρομήχανο supercar, που προαναγγέλλεται από το πρωτότυπο Mission S. Θα είναι μοντέλο κανονικής παραγωγής και όχι περιορισμένης σειράς όπως η 918, ούτε ηλεκτρικό όπως το Mission X που δεν προχώρησε.

Θα είναι επίσης η πρώτη Porsche που σχεδιάζεται υπό την ηγεσία του Τομπίας Ζίλμαν, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής σχεδιασμού τον Φεβρουάριο.

Η αλλαγή στρατηγικής δεν σημαίνει εγκατάλειψη των ηλεκτρικών. Taycan, ηλεκτρική Macan και ηλεκτρική Cayenne παραμένουν στο πλάνο, παρότι οι πωλήσεις της Taycan κινούνται περίπου στο μισό του ρυθμού που είχε κατά το λανσάρισμά της.

Το 2027 αναμένονται και οι ηλεκτρικές Boxster και Cayman, χωρίς αντίστοιχες βενζινοκίνητες εκδόσεις, έπειτα από καθυστέρηση που αποδίδεται σε αλλαγή προμηθευτή κυψελών μπαταρίας.

Η μπαταρία θα βρίσκεται πίσω από τα καθίσματα, στη θέση που καταλάμβανε ο κινητήρας των προηγούμενων μοντέλων, ώστε να διατηρηθεί παρόμοια κατανομή βάρους και χαμηλή θέση οδήγησης. Θα διαθέτουν επίσης το σύστημα E-Gear, με προσομοίωση ήχου και αλλαγών ταχυτήτων.

«Ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός. Και μετά το οδήγησα. Είναι ένα φανταστικό αυτοκίνητο», ανέφερε ο Λάιτερς.

Ακριβότερες ειδικές εκδόσεις, λιγότερες θέσεις εργασίας

Για να αυξήσει τα έσοδα, η Porsche στρέφεται σε περισσότερες ειδικές εκδόσεις περιορισμένης παραγωγής, κυρίως της 911: εκδόσεις GT, Manthey Racing και μοντέλα με αναφορές στην ιστορία της μάρκας.

Παράλληλα, επενδύει στις εξατομικευμένες κατασκευές μέσω του τμήματος Sonderwunsch. Σύμφωνα με το Top Gear, μοναδικά αυτοκίνητα μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 εκατ. λίρες, ενώ πλήρεις αποκαταστάσεις και αναδιαμορφώσεις της Carrera GT φτάνουν έως τις 750.000 λίρες ανά αυτοκίνητο. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί 11 και έχουν δηλώσει ενδιαφέρον ακόμη 37 ιδιοκτήτες.

Η άλλη πλευρά του σχεδίου είναι η μείωση του κόστους. Ο Λάιτερς θέλει να κατεβάσει το όριο πωλήσεων στο οποίο η εταιρεία καλύπτει τα έξοδά της από περίπου 300.000 σε 200.000 αυτοκίνητα ετησίως.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται τα επόμενα χρόνια μείωση των διοικητικών θέσεων κατά 40% και των θέσεων παραγωγής κατά 30%, συνολικά περίπου 9.000 θέσεις εργασίας.

«Θέλω η Porsche να είναι έτοιμη για το μέλλον», δηλώνει ο Λάιτερς. Για την 911, πάντως, δεσμεύεται ότι σε αυτό το μέλλον θα εξακολουθεί να υπάρχει κινητήρας εσωτερικής καύσης.