Η σχέση του Λιούις Χάμιλτον με τον Σαρλ Λεκλέρ έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, με την ένταση ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Ferrari να αυξάνεται σταδιακά. Τα περιστατικά σε Ζάντβορτ, Μόντσα και Μεξικό έχουν δημιουργήσει ένα δύσκολο περιβάλλον στο εσωτερικό της Scuderia, με τον Φρεντ Βασέρ να καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση.

Στο Μεξικό σημειώθηκε το πιο πρόσφατο και ίσως πιο έντονο επεισόδιο της μεταξύ τους αντιπαράθεσης. Οι δύο οδηγοί βρέθηκαν να μάχονται για την πρώτη θέση, όμως η μεταξύ τους μονομαχία είχε ως αποτέλεσμα να χάσει η Ferrari μια σημαντική ευκαιρία για νίκη. Ο Βασέρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα δυσαρεστημένος μετά τον αγώνα, καθώς η εσωτερική κόντρα επηρέασε την προσπάθεια της ομάδας.

Η φετινή εικόνα διαφέρει σημαντικά από εκείνη της προηγούμενης χρονιάς. Το 2025 ο Χάμιλτον είχε βρεθεί ξεκάθαρα πίσω από τον Λεκλέρ στη μεταξύ τους σύγκριση, όμως φέτος ο Βρετανός πραγματοποιεί πολύ δυνατή σεζόν και για μεγάλο διάστημα βρισκόταν μπροστά από τον Μονεγάσκο στη βαθμολογία. Μια εξέλιξη που, δεν ήταν αναμενόμενη από τον Λεκλέρ.

Η μεταξύ τους σύγκριση σε αριθμούς

Από την άφιξη του Χάμιλτον στο Μαρανέλο, οι δύο οδηγοί έχουν καταγράψει από μία pole position, χωρίς να υπολογίζονται οι Sprint. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε τη δική του στο Μεξικό, ενώ ο Λεκλέρ είχε κατακτήσει την pole στο Grand Prix της Ουγγαρίας το 2025.

Ίδιος είναι και ο αριθμός των νικών τους. Ο Χάμιλτον επικράτησε φέτος στη Βαρκελώνη, ενώ ο Λεκλέρ πανηγύρισε τη νίκη στο Σίλβερστοουν.

Στα βάθρα, ωστόσο, ο Μονεγάσκος έχει το προβάδισμα με 13 έναντι επτά του Βρετανού. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη συνολική συγκομιδή βαθμών, με τον Λεκλέρ να έχει συγκεντρώσει 487 και τον Χάμιλτον 415.

Το πρόβλημα στο Ζάντβορτ

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κορυφαίες ομάδες, όπου ένας από τους δύο οδηγούς έχει ξεχωρίσει αισθητά έναντι του teammate του, στη Ferrari η μάχη είναι πολύ πιο ισορροπημένη.

Αυτό έχει δημιουργήσει τόσο θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσματα. Από τη μία πλευρά, η Scuderia κατάφερε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Από την άλλη, όμως, χρειάστηκε να διαχειριστεί αρκετές δύσκολες καταστάσεις μεταξύ των δύο οδηγών της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το Grand Prix της Ολλανδίας. Η στρατηγική της Ferrari προκάλεσε τη δυσαρέσκεια και των δύο, καθώς ο Χάμιλτον έχασε χρόνο πίσω από τον Λεκλέρ, παρότι διέθετε πιο φρέσκα ελαστικά, ενώ ο Μονεγάσκος κλήθηκε στα pits σε μια στιγμή που δεν τον εξυπηρετούσε.

Ο Βρετανός, ο οποίος τερμάτισε τέταρτος, άσκησε κριτική στις επιλογές της ομάδας, τονίζοντας ότι δεν έγιναν όσα έπρεπε για να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Λεκλέρ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πέμπτη θέση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη συνολική διαχείριση.

Η ένταση στη Μόντσα

Ένα ακόμη επεισόδιο σημειώθηκε στο Grand Prix της Ιταλίας, όταν ο Λεκλέρ κατά την εκκίνηση έβγαλε τον Χάμιλτον εκτός πίστας, με αποτέλεσμα ο Βρετανός να χάσει αρκετές θέσεις.

Ο επτά φορές πρωταθλητής περιορίστηκε στην έκτη θέση, ενώ μετά τον αγώνα υποστήριξε ότι η Ferrari θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα εάν είχε δοθεί εντολή διατήρησης των θέσεων των δύο οδηγών.

Η κατάσταση ήταν ακόμη πιο δύσκολη για τον Λεκλέρ, ο οποίος είχε και ένα ατύχημα στην Parabolica. Ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό με τον teammate του, παραδεχόμενος ότι είχε υπερβάλει στην προσπάθειά του στη δεύτερη στροφή.

Το επεισόδιο στο Μεξικό και η οργή του Χάμιλτον

Το πιο πρόσφατο περιστατικό ήρθε στο Grand Prix του Μεξικού. Οι δύο οδηγοί της Ferrari βρίσκονταν στις πρώτες θέσεις, σε μια πίστα όπου τα προσπεράσματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα.

Η επίθεση του Λεκλέρ είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η προσπάθεια και των δύο. Ο Μονεγάσκος δέχθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων επειδή έκοψε τη στροφή, ενώ ο Χάμιλτον βγήκε εκτός γραμμής στην προσπάθειά του να αμυνθεί.

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να περάσει μπροστά και να κινηθεί προς τη νίκη.

Ο Χάμιλτον δεν έκρυψε την οργή του μετά τον αγώνα, υποστηρίζοντας ότι έχασε μια πιθανή νίκη και ότι η Ferrari έχασε πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τη δεύτερη θέση των κατασκευαστών. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη έλλειψη σεβασμού προς όλους όσοι εργάζονται στο εργοστάσιο της ομάδας.

Από την πλευρά του, ο Λεκλέρ αναγνώρισε ότι η ποινή του ήταν δικαιολογημένη, εξηγώντας πως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά τη στροφή και αναγκάστηκε να βγει εκτός πίστας. Όπως ανέφερε, αρχική του πρόθεση ήταν να επιστρέψει τη θέση στον Χάμιλτον, όμως ο Φερστάπεν κατάφερε να περάσει ανάμεσά τους.

Η κατάσταση στο εσωτερικό της Ferrari απαιτεί πλέον προσεκτικούς χειρισμούς. Ο Βασέρ καλείται να επαναφέρει την ηρεμία στο γκαράζ, καθώς η έντονη μονομαχία των δύο οδηγών κινδυνεύει να επηρεάσει τους στόχους της ομάδας στο υπόλοιπο της σεζόν.