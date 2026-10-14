Έντεκα από τις 17 κεραίες επικοινωνίας με το δίκτυο Starlink φέρεται να πυρπολήθηκαν σε εγκατάσταση κοντά στη Σόφια, σύμφωνα με καταγγελία του Βούλγαρου βουλευτή Ιβάιλο Μίρτσεφ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση και έρευνα των αρχών, καθώς αφορά υποδομές ενός δορυφορικού συστήματος που χρησιμοποιείται ευρέως από την Ουκρανία για επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης.

Ο Μίρτσεφ, του κόμματος «Ναι, Βουλγαρία», δημοσιοποίησε την καταγγελία τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Υποστήριξε ότι δύο μασκοφόροι άνδρες έβαλαν σκόπιμα φωτιά στις κεραίες, σε χώρο που περιέγραψε ως «μυστική εγκατάσταση» κοντά στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το AFP, δεν διευκρίνισε την προέλευση των πληροφοριών του.

Bulgarian MP Ivaylo Mirchev said two masked individuals deliberately set fire to 11 of 17 Starlink antennas at a secret facility near Sofia. The antennas reportedly support satellite communications used in Ukraine’s war effort. Bulgarian authorities confirmed an investigation is underway and said security at similar facilities has been tightened. — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Εντατική έρευνα, χωρίς δημοσιοποίηση των ευρημάτων

Μιλώντας στο Κοινοβούλιο την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι η έρευνα είναι ιδιαίτερα εντατική και διεξάγεται σε συνεργασία με υπηρεσίες εταίρων. Ζήτησε να μη δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την ολοκλήρωσή της.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Σόφιας επιβεβαίωσε στο AFP ότι η υπόθεση ερευνάται, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Ντεμερτζίεφ ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας γύρω από αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

Ο Μίρτσεφ και ο συνάδελφός του Μποζιντάρ Μποζάνοφ ζητούν απαντήσεις για το εάν οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν προειδοποιηθεί για πιθανή επίθεση και ποια μέτρα είχαν λάβει. Κατηγορούν επίσης την κυβέρνηση ότι δεν ενημέρωσε εγκαίρως το κοινό.

Η σύνδεση με την Ουκρανία και το προηγούμενο της Πολωνίας

Σύμφωνα με τον Μίρτσεφ, οι κεραίες αποτελούν βασικό σύνδεσμο επικοινωνίας με τους δορυφόρους της SpaceX. Ωστόσο, στις πηγές που έχουν δημοσιευτεί δεν τεκμηριώνεται συγκεκριμένη διακοπή ουκρανικών στρατιωτικών επικοινωνιών εξαιτίας του περιστατικού.

Η υπόθεση έρχεται μετά τον εμπρησμό εγκατάστασης Starlink στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο. Η Βαρσοβία έχει αποδώσει εκείνη την επίθεση στη Ρωσία, ενώ έχουν αναφερθεί συλλήψεις υπόπτων στη Γερμανία. Δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών ούτε ρωσική εμπλοκή στην υπόθεση της Βουλγαρίας.