Ο Έλον Μασκ απέδωσε την Τετάρτη στις αμερικανικές αρχές την ευθύνη για τυχόν περιορισμούς στην ταχύτητα λειτουργίας του στρατιωτικού δορυφορικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται από τη SpaceX.

«Τα συστήματα Starshield ανήκουν και ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οποιαδήποτε όρια ταχύτητας ή χρήσης αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο δισεκατομμυριούχος έκανε επίσης τη διάκριση μεταξύ του Starshield, τη στρατιωτική εκδοχή του Starlink που χρησιμοποιείται από την Ουκρανία για τις επικοινωνίες στο μέτωπο, και του Starlink, η χρήση του οποίου περιορίζεται σε πολιτικές και αμυντικές δραστηριότητες. Το Starlink δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθετική στρατιωτική δράση. Και τα δύο δορυφορικά συστήματα αναπτύχθηκαν από τη SpaceX, την εταιρία του Μασκ.

Παράλληλα, στο Κίεβο το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η σύνδεση με το δίκτυο Starlink της SpaceX «έχει βελτιωθεί» διευκρινίζοντας ότι η εταιρία του Έλον Μασκ συνεχίζει να διατηρεί ένα όριο χρήσης για ταχύτητες έως 161 χιλιομέτρων την ώρα.

«Η SpaceX εξακολουθεί να διατηρεί ένα όριο 161 χιλιομέτρων την ώρα. Κατά τη διάρκεια της (σημερινής) ημέρας, τα πραγματικά όρια ήταν πολύ χαμηλότερα. Ωστόσο, από τώρα, καταγράφουμε ότι έως την ταχύτητα των 160, η ποιότητα της σύνδεσης έχει βελτιωθεί», δήλωσε το υπουργείο στους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι παραμένει σε επαφή με τη SpaceX.