Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή της Τεχεράνης, το πλοίο στοχοποιήθηκε επειδή επιχείρησε να διασχίσει το στρατηγικής σημασίας πέρασμα ακολουθώντας μία «μη εγκεκριμένη» διαδρομή.



Το νέο αυτό επεισόδιο εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή, προκαλώντας συναγερμό στις διεθνείς αγορές.

Οι ιρανικές δυνάμεις «ανέλαβαν τον έλεγχο και τη διοίκηση των στενών» και «στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, πριν από μερικές ώρες, χτυπήθηκε ένα γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το NV Sunshine, που ανήκει στην εταιρεία NatWit, το οποίο επιχειρούσε να περάσει από παράνομη διαδρομή στα νότια των Στενών του Ορμοόυζ», ανέφεραν οι Φρουροί στην ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο IRNA.



Νωρίτερα, υπηρεσίες παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών ανέφεραν ότι άγνωστο βλήμα προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα άλλο πλοίο, στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτασφαλειών Vanguard, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο GEM NO.2, με σημαία Παναμά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.