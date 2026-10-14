Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, και μεγάλες περιοχές της πόλης να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες πλημμύρες. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, σταθμοί του Μετρό έχουν πλημμυρίσει, ενώ ορμητικά νερά παρασύρουν οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκικής εφημερίδας Cumhuriyet, ο ανήλικος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία όταν επιχείρησε να περάσει από σημείο όπου είχε συγκεντρωθεί νερό. Παράλληλα, κυκλοφορούν αναφορές για ακόμη τρία πιθανά θύματα από ηλεκτροπληξία, οι οποίες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε αρκετές συνοικίες της πόλης, όπου οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους, ενώ στο Σαριγιέ λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από τα νερά, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Hurriyet.

Πλημμύρισαν σταθμοί του Μετρό και δρόμοι στην Κωνσταντινούπολη

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε σταθμούς του Μετρό στο Εσενλέρ, το Ζιντσιρλίκουγιου και το Τοπ Καπί, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών.

SON DAKİKA / Otobüsün içinden görüntüler geldi. Mahsur kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor. https://t.co/93LFUrE3Gs — Aykırı (@aykiri) October 14, 2026

Στο Σαριγιέ, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, πλημμύρισε και ο χώρος στάθμευσης εμπορικού κέντρου. Την ίδια ώρα, εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν την ορμή των νερών, με αυτοκίνητα να παρασύρονται και δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

İstanbul’da etkisini artıran sağanak nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’da metro istasyonları ile alt geçitleri, Sarıyer’de ise bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı https://t.co/AWza44dSFM — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο Σουλτανγκαζή, όπου, σύμφωνα με την τουρκική Haber, υπερχείλισαν τα αποχετευτικά δίκτυα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και στενά.

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde sele kapılan araçlar böyle sürüklendi. https://t.co/Lx6A3JcodU — TRT HABER (@trthaber) October 14, 2026

Έκκληση του κυβερνήτη για περιορισμό των μετακινήσεων

Μπροστά στην επιδείνωση των συνθηκών, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν στα σπίτια τους, εκτός εάν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να μετακινηθούν.

Kağıthane Deresi’nin taşması nedeniyle ilçedeki bir meydan sular altında kaldı https://t.co/DiMpuRU2J5 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

Ιδιαίτερη προειδοποίηση απηύθυνε σε όσους διαμένουν σε υπόγεια διαμερίσματα, ζητώντας τους να μεταφερθούν σε ασφαλέστερους χώρους, σε υψηλότερους ορόφους.

📍 Kağıthane İstanbul’da etkili olan sağanakta mahsur kalan üniversite öğrencileri iş makineleri ile tahliye edildi https://t.co/FWt4xnxWq5 https://t.co/rTeWvisVU8 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 14, 2026

Παράλληλα, συνέστησε στους πολίτες να παραμένουν μακριά από κοίτες ποταμών, υπόγειες διαβάσεις και περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες, καθώς η συσσώρευση νερού μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.

Ümraniye’de etkili olan yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kaldı https://t.co/wDKZvPixB2 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

Σε επιφυλακή οι Αρχές – Χιλιάδες εργαζόμενοι στο πεδίο

Την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu Tahtakale’de esnaflar, sel sularının dükkanlarına girmesini engellemek için yoğun çaba harcadı https://t.co/YI9SZucfQb — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

Όπως δήλωσε, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της AFAD, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τους δήμους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, στην Κωνσταντινούπολη επιχειρούν 8.392 άτομα προσωπικό με 2.246 οχήματα και μηχανήματα έργου. Στην Αττάλεια έχουν κινητοποιηθεί 1.901 άτομα προσωπικό και 872 οχήματα και μηχανήματα.

«Είμαστε επί τόπου με όλες τις ομάδες μας για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες αξιολογούν κάθε αναφορά και παρεμβαίνουν όπου απαιτείται.

İstanbul Eyüpsultan’da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. https://t.co/2oByvWNg2P — A Haber (@ahaber) October 14, 2026

Όπως τόνισε, η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα των επιχειρήσεων.

Κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη

Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, τα σχολεία στην Κωνσταντινούπολη θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις και σε βασικές υποδομές της πόλης, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές.