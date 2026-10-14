Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε εμπορικό πλοίο που βρισκόταν αγκυροβολημένο εντός των χωρικών υδάτων της Ρουμανίας, με τις αρχές της χώρας να γνωστοποιούν ότι όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους. Το περιστατικό προστίθεται στη σειρά συμβάντων που έχουν καταγραφεί στη Μαύρη Θάλασσα, αναδεικνύοντας τις απειλές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κοντά στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ράντου Μιρούτα είπε ότι είναι ασαφές ακόμη αν το πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου Yara J, με σημαία Κομόρος, χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος. Διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση.

BREAKING: 🇷🇴 Another ship has been hit in the Black Sea, inside Romanian territorial waters, approximately 8–10 nautical miles southeast of Sulina. The commercial vessel Yara J, sailing under the Comoros flag and carrying coal to Ukraine, was struck by a drone, triggering an explosion and fire. The Syrian crew was evacuated and is safe. — GeoInsider (@InsiderGeo) October 14, 2026

Νωρίτερα σήμερα, πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία.