Μια σχέση προσανατολισμένη στο αύριο και βασισμένη σε σταθερές βάσεις ζήτησε ο βασιλιάς Φελίπε από το Μαρόκο, ολοκληρώνοντας τη διήμερη περιοδεία του στη Μελίγια και τη Θέουτα για πρώτη φορά από την ανάρρησή του στον θρόνο το 2014.

Ο Ισπανός μονάρχης, μιλώντας στο κλείσιμο της επίσκεψής του στα μοναδικά χερσαία σύνορα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής, έθεσε το πλαίσιο για τις επαφές των δύο πλευρών. «Στη Θέουτα και τη Μελίγια, η Ισπανία και το Μαρόκο πρέπει να φροντίσουν να οικοδομήσουν και να διαφυλάξουν μια σχέση καλής γειτονίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα για ειρήνη και η θερμή υποδοχή

Η τοποθέτηση αυτή ακολούθησε τα γεγονότα που προκάλεσαν ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ραμπάτ, με τον βασιλιά Φελίπε να περιγράφει τις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα.

Όπως ανέφερε, η πρόθεσή του αφορά μια διμερή σχέση «στραμμένη προς το μέλλον, προς όφελος και των δύο πλευρών, μέσω της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «απαιτείται εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα, βασισμένη στην καλή πίστη». Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι είναι εφικτό και επιθυμητό».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στους δύο θύλακες, ο βασιλιάς και η βασίλισσα Λετίθια έγιναν δεκτοί με σημαίες από πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε στο κέντρο της πόλης, βγήκαν φωτογραφίες με κατοίκους και πραγματοποίησαν επίσκεψη σε σχολικό συγκρότημα.