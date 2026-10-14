Οριστικά χωρίς τη συμπαράστασή των οπαδών του θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ την Πέμπτη (15/10) ο Ολυμπιακός, όπως ξεκαθάρισε η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καλέσει το βράδυ της Τρίτης (13/10) τους φιλάθλους που βρίσκονταν στη Μασσαλία να αποχωρήσουν και όσους δεν είχαν πραγματοποιήσει ακόμη το ταξίδι, να μην το κάνουν τελικά.

Τα όσα έγιναν με τις γαλλικές αρχές, οι οποίες δεν ήθελαν την παρουσία Ελλήνων φιλάθλων, προκάλεσαν εκνευρισμό στους Πειραιώτες και τελικά το θέμα έληξε οριστικά με τη νέα ανακοίνωση της ΠΑΕ, η οποία αναφέρει τα εξής…

«Ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Marseille στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και μετά τη νέα σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (14/10), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοί μας (15€, 49€) είναι ακυρωμένα.

Η θύρα που θα φιλοξενούσε τους φιλάθλους μας στο CEPAC Vélodrome θα παραμείνει κλειστή.

Οποιοσδήποτε φίλαθλός μας βρίσκεται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσει το γήπεδο, διότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος».