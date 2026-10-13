Τις απρόβλεπτες εναλλαγές στη συμπεριφορά που παρουσιάζει ο Νίκος Καρβέλας κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας περιέγραψε ο Γιάννης Κακλέας, αναφερόμενος στη συνύπαρξή τους στις μεγάλες θεατρικές παραγωγές.

Αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο από τη συνεργασία τους, ο Γιάννης Κακλέας στάθηκε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του συνθέτη: «Οι Δαίμονες ήταν ακραίοι και μόνο που είσαι με τον Καρβέλα μαζί. Γιατί είναι ακραίος. Αλλά έχει πολύ πλάκα. Γελάω πολύ. Περάσαμε ωραία. Ο Νίκος περνάει διάφορες κρίσεις. Πέρα από το ότι περνάει κρίσεις μεγαλομανίας, που εντάξει, έχει τεράστια πλάκα αυτό, είναι και του ύψους και του βάθους. Εκεί που είναι ήσυχος αρχίζει και ωρύεται. Εκεί που περιμένεις να πάθει πλάκα, ξαπλώνει και κοιμάται. Είναι απρόβλεπτος. Αλλά είχαμε βρει ωραία φάση. Είχαμε πει ότι είμαστε, ο ένας εκτιμάει τον άλλον σαν δύο μεγαλοφυΐες. Οπότε καθαρίσαμε».

Η ταλαιπωρία της Βίσση στη «Μάλα» και η υποκριτική δεινότητα

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην επαγγελματική συνέπεια και την αντοχή που επέδειξε η Άννα Βίσση στις απαιτητικές δοκιμές των παραστάσεων, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που συνάντησε στη δραματική παραγωγή «Μάλα».

Όπως σημείωσε ο Γιάννης Κακλέας, η ερμηνεύτρια ανταπεξήλθε με απόλυτη αφοσίωση στις απαιτήσεις του ρόλου: «Η Άννα Βίσση, τι τράβηξε η κοπέλα. Σκληρή εμπειρία, ειδικά με τη Μάλα. Στους Δαίμονες ήταν πιο ευχάριστα τα πράγματα, γιατί το είχε ξανακάνει και εγώ πήγα, σκηνοθέτησα τη δεύτερη φορά ζωντανά στο Παλλάς. Στη Μάλα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ γιατί ήταν το έργο τέτοιο, είχε ολοκαύτωμα. Είχε πολύ σκληρές σκηνές, αλλά είναι σκυλί.

Δηλαδή δεν έχω δει πιο εργατικό πλάσμα από την Άννα στη δουλειά του musical, όπως και στις Καμπάνες του Edelweiss. Είναι εξαιρετική. Η Άννα είναι πολύ δοτικός άνθρωπος. Ακούει σαν μαθήτρια, δουλεύει, έχει μια φωνή καταπληκτική, έχει υποκριτική δεινότητα. Και ο Νίκος σιγά σιγά, όταν απέκτησε μια εμπιστοσύνη σε μένα, τραβήχτηκε.

Άφησε να δουλέψουμε. Οι δουλειές ήταν αξέχαστες μεν, θετικό πρόσημο δε. Ο Νίκος είχε πολύ μεγάλη επιθυμία να βγει και σαν musical ηθοποιός η Άννα. Να αναδειχθεί αυτή της η πλευρά. Ήταν μανιακός σε αυτό και νομίζω τα κατάφερε».