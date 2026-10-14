Σε αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα βρίσκεται το Ισραήλ, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε απόψε ενίσχυση των δυνάμεων «σε όλα τα μέτωπα», προειδοποιώντας ότι «ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι αυξημένος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων, ο Ζαμίρ συνέδεσε την αύξηση του επιπέδου προετοιμασίας με τον «πολλαπλασιασμό των προειδοποιήσεων» και την «ευαίσθητη χρονική περίοδο», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τις απειλές.

Ο στρατός, πρόσθεσε, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και είναι έτοιμος να ξεκινήσει επιθετικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον οποιασδήποτε οντότητας επιχειρήσει να πλήξει Ισραηλινούς πολίτες.

Προειδοποίηση στη Χεζμπολάχ για πιθανή επίθεση με το Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επίθεσης από το Ιράν, απευθύνοντας προειδοποίηση στη λιβανέζικη Χεζμπολάχ.

«Αν η Χεζμπολάχ ενωθεί με το Ιράν σε μια επίθεση εναντίον του Ισραήλ, θα υποστεί βαρύ πλήγμα», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι επικαλούνται πιθανούς κινδύνους ασφαλείας ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, η οποία θεωρείται αμφίρροπη.

Συνεχίζονται τα πλήγματα σε Λίβανο και Γάζα

Στον Λίβανο, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχουν περιοριστεί μετά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο. Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να πραγματοποιεί σποραδικά πλήγματα και να ελέγχει ζώνη στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο Κατς επανέλαβε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποσυρθούν από εκεί.

Στη Γάζα, έναν χρόνο μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός ελέγχει περισσότερο από το 60% του εδάφους του κατεστραμμένου θύλακα και συνεχίζει τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στόχος του είναι μαχητές της Χαμάς.