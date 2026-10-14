Την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα έκανε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επιλέγοντας να τιμήσει τη μνήμη του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος θα έκλεινε τα 33 του χρόνια.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την απομακρύνει από τη θέση της, η Γκίλφοϊλ δεν έκανε κάποια δημόσια αναφορά στις εξελίξεις που αφορούν τη διπλωματική της πορεία. Αντίθετα, αφιέρωσε την πρώτη της ανάρτηση στον στενό φίλο και συνεργάτη της, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατό του.

«33α γενέθλια στον παράδεισο, Τσάρλι. Η καρδιά μου είναι με την όμορφη οικογένειά σου σήμερα. Θα έπρεπε να είσαι εδώ για να γιορτάζεις μαζί τους. Μας λείπεις, CK», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον Τσάρλι Κερκ

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 33 ετών από τη γέννηση του Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 31 ετών.

Ο Αμερικανός συντηρητικός ακτιβιστής είχε δεχθεί πυροβολισμό ενώ βρισκόταν στη σκηνή εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, στη Γιούτα, στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «American Comeback». Η σφαίρα τον τραυμάτισε θανάσιμα στον λαιμό και ο ίδιος υπέκυψε αργότερα την ίδια ημέρα στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Timpanogos.

Η δολοφονία του προκάλεσε έντονες και αντικρουόμενες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τις πολιτικές του θέσεις και τη δημόσια παρουσία του να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία διατηρούσε στενή σχέση φιλίας και συνεργασίας με τον Κερκ, επέλεξε να τον θυμηθεί δημόσια την ημέρα που θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, χωρίς να σχολιάσει την απομάκρυνσή της από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.