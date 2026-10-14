Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γρεβενά προχώρησαν αστυνομικοί, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για εκδικητική πορνογραφία και απειλές. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοίνωσε ότι τον απαλλάσσει από τα διοικητικά του καθήκοντα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του ιερέα, έπειτα από παρέμβαση εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε να διενεργηθεί άμεσα προκαταρκτική έρευνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η 43χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλές, ενώ στο κινητό τηλέφωνο του 68χρονου φέρεται να εντοπίστηκαν φωτογραφίες της.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Τι υποστηρίζει ο 68χρονος ιερέας

Ο ιερέας δεν αρνείται ότι διατηρούσε σχέση με την καταγγέλλουσα, ωστόσο αρνείται ότι θα χρησιμοποιούσε προσωπικό υλικό ή τη σχέση τους για να την εκδικηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι υπάρχει οικονομική διαφορά μεταξύ τους. Όπως ισχυρίζεται, η 43χρονη είχε λάβει προκαταβολή για τη φιλοτέχνηση αγιογραφιών, τις οποίες, κατά τον ίδιο, δεν παρέδωσε.

Οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας των αρμόδιων αρχών.

Η απόφαση της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοίνωσε ότι ο ιερέας απαλλάχθηκε από τα διοικητικά του καθήκοντα και αντικαταστάθηκε.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνει ότι, σχετικά με την υπόθεση κληρικού που υπηρετεί σε αυτήν και για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του.

Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της».