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Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία, όπου οι φοιτητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με την ένταση να κλιμακώνεται όταν κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη διαφθορά, την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και τις δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές προοπτικές στη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις έχουν πλέον αποκτήσει ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εκ νέου σήμερα έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Ορισμένοι από αυτούς εκτόξευσαν τούβλα και πέτρες εναντίον του κτιρίου, προκαλώντας ζημιές στα παράθυρα, πολλά από τα οποία είχαν ήδη σπάσει κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της προηγούμενης ημέρας.

«Η διαμαρτυρία αποτελεί νόμιμο δικαίωμα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για βία, καταστροφές στην πόλη ή βίαιες συγκρούσεις στους δρόμους», έγραψε στο Facebook η αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσίου.

«Καλώ τους φοιτητές και κάθε έντιμο πολίτη που πιστεύει στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας να αποστασιοποιηθούν από τη βία και τους βανδαλισμούς», πρόσθεσε.

Το προηγούμενο βράδυ, σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 12 συλλήψεις. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Αρχών, έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές των φοιτητικών κινητοποιήσεων επισημαίνουν ότι στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται οι συνθήκες που επικρατούν στα πανεπιστήμια, το υψηλό κόστος των σπουδών, η ανεπαρκής οικονομική στήριξη των φοιτητών και οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποφοίτηση.

Οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται φοιτητικές και μαθητικές διαμαρτυρίες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία, μαθητές λυκείων προχωρούν εδώ και εβδομάδες σε αποκλεισμούς σχολικών μονάδων, διεκδικώντας περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες σχολικές υποδομές. Όπως υποστηρίζουν, οι υπεράριθμες τάξεις και οι ελλείψεις προσωπικού υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Δείτε φωτογραφίες του Associated Press:

Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα
Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα
Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα
Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα
Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα
Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα