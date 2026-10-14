Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία, όπου οι φοιτητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με την ένταση να κλιμακώνεται όταν κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη διαφθορά, την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και τις δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές προοπτικές στη χώρα.

Students in Albania have taken to the streets over education costs, poor university conditions and bleak job prospects, with protests in the capital turning violent as police fire tear gas and water cannons. https://t.co/7MmZSR22lV — World Source News (@Worldsource24) October 14, 2026

Οι κινητοποιήσεις έχουν πλέον αποκτήσει ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εκ νέου σήμερα έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Ορισμένοι από αυτούς εκτόξευσαν τούβλα και πέτρες εναντίον του κτιρίου, προκαλώντας ζημιές στα παράθυρα, πολλά από τα οποία είχαν ήδη σπάσει κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της προηγούμενης ημέρας.

Violent protests continue in Tirana, while the Ministry of Education building has caught fire.Citizens are demanding the resignation of PM Rama & the removal of opposition leader Berisha-two strongmen who have dominated Albania for nearly 40 years with abuse & massive corruption https://t.co/wfE4N6SM8d — Tirana Report (@Tirana_Report) October 14, 2026

«Η διαμαρτυρία αποτελεί νόμιμο δικαίωμα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για βία, καταστροφές στην πόλη ή βίαιες συγκρούσεις στους δρόμους», έγραψε στο Facebook η αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσίου.

«Καλώ τους φοιτητές και κάθε έντιμο πολίτη που πιστεύει στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας να αποστασιοποιηθούν από τη βία και τους βανδαλισμούς», πρόσθεσε.

🔴 🇦🇱 #ALBANIA URGENT The situation is deteriorating sharply in #Tirana . Students have stormed the town hall following clashes at the Ministry of Education. Broken windows, torn grilles, fires reported. Police have used tear gas and water cannons. https://t.co/XLU00DkES6 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 14, 2026

Το προηγούμενο βράδυ, σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 12 συλλήψεις. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Αρχών, έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές των φοιτητικών κινητοποιήσεων επισημαίνουν ότι στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται οι συνθήκες που επικρατούν στα πανεπιστήμια, το υψηλό κόστος των σπουδών, η ανεπαρκής οικονομική στήριξη των φοιτητών και οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποφοίτηση.

Live albania,ushtria te dal tembroje popullin nga policia mafioze e tradhetarit @ediramaal https://t.co/S3tuFHLWfa — albania (@albfreecrypto) October 14, 2026

Οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται φοιτητικές και μαθητικές διαμαρτυρίες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία, μαθητές λυκείων προχωρούν εδώ και εβδομάδες σε αποκλεισμούς σχολικών μονάδων, διεκδικώντας περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες σχολικές υποδομές. Όπως υποστηρίζουν, οι υπεράριθμες τάξεις και οι ελλείψεις προσωπικού υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Δείτε φωτογραφίες του Associated Press: