Στο στρατόπεδο εργαζόταν ως μάγειρας. Στο σπίτι του, όμως, οι αστυνομικοί εντόπισαν όπλα, πυρίτιδα και ένα αυτοσχέδιο πυροβόλο, ενώ οι διαδικτυακές συνομιλίες του αποκάλυψαν επαφές με ακροδεξιούς εξτρεμιστές. Ο 28χρονος Μαρκ Μπρόντχερστ καταδικάστηκε την Τετάρτη στη Βρετανία σε τρία χρόνια και δέκα μήνες φυλάκισης, με το δικαστήριο να κρίνει ότι τα αδικήματά του είχαν σύνδεση με την τρομοκρατία.

Η ποινή επιβλήθηκε από το δικαστήριο του Σέφιλντ, ενώ, σύμφωνα με τη βρετανική Αντιτρομοκρατική, ο Μπρόντχερστ θα υπόκειται και σε δεκαετή υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων στις αρχές.

A serving bristish army soldier is jailed for firearm offences. Mark Broadhurst, 28, from Chesterfield posted racist and extreme right-wing material online He was charged with with possession of a firearm without a certificate, contrary to Section 1(1)(a) of the Firearms Act 1968 and making or possession of explosive under suspicious circumstances, contrary to Section 4(1) of the Explosives Substances Act 1883. He was sentenced to 3 years & 10months. — London & UK Street News (@CrimeLdn) October 14, 2026

Τα μηνύματα που οδήγησαν στη σύλληψη

Ο Μπρόντχερστ συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2024, στο στρατόπεδο Κάτερικ της Βόρειας Υορκσάιρ, όπου υπηρετούσε ως μάγειρας. Είχε προσελκύσει την προσοχή των αρχών με αναρτήσεις που εξέφραζαν ρατσιστικές και ακραίες ακροδεξιές απόψεις, καθώς και ενδιαφέρον για τη συγκρότηση παραστρατιωτικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, στα διαδικτυακά μηνύματά του αναφερόταν επίσης στην πρόθεσή του να κατασκευάζει αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα και να τα πουλά σε ακροδεξιές οργανώσεις. Συμμετείχε σε ομάδα στο Telegram με τρεις άνδρες που καταδικάστηκαν πέρυσι σε συνολική κάθειρξη 29 ετών, επειδή σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε τζαμιά ή συναγωγές, ενόψει ενός υποτιθέμενου επερχόμενου «φυλετικού πολέμου».

Η εισαγγελική υπηρεσία CPS κατονομάζει τους τρεις ως Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, Μπρόγκαν Στιούαρτ και Μάρκο Πιτσέτου. Οι επαφές τους με τον Μπρόντχερστ μέσω Facebook και Telegram διήρκεσαν σχεδόν δύο χρόνια, με ανταλλαγές ακροδεξιών και εξτρεμιστικών απόψεων.

Mark Broadhurst, a serving member of the British Army, has been jailed for three years & ten months for the possession of explosives & firearms for terrorist purposes. Counter Terrorism Police arrested him in September 2024 from his barracks, where he worked as a chef. https://t.co/iSn7XB0vmC — JARDINE (@oJARDINEo) October 14, 2026

Παραδέχθηκε την οπλοκατοχή, αρνήθηκε το τρομοκρατικό κίνητρο

Κατά την έρευνα στην κατοικία του στο Τσέστερφιλντ, οι αστυνομικοί βρήκαν μαχαίρια, βαλλίστρες, πυρίτιδα, πυρομαχικά των 9 χιλιοστών, αεροβόλα και ένα αυτοσχέδιο πυροβόλο.

Ο Μπρόντχερστ δήλωσε ένοχος για κατοχή πυροβόλου όπλου χωρίς την απαιτούμενη άδεια και για κατασκευή ή κατοχή εκρηκτικών υπό ύποπτες συνθήκες. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι τα κατείχε για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Η εισαγγελία δεν αποδέχθηκε αυτή την εκδοχή και ακολούθησε ειδική ακροαματική διαδικασία για να εξεταστεί το κίνητρο. Ο δικαστής Χίλιαρντ έκρινε ότι η κατοχή του όπλου και της πυρίτιδας συνδεόταν με την επιδίωξή του να λαμβάνονται σοβαρά οι απειλές βίας που διατύπωνε και να προωθηθεί η ιδεολογία της ομάδας.

Ο Φρανκ Φέργκιουσον, επικεφαλής του Τμήματος Ειδικών Εγκλημάτων και Αντιτρομοκρατίας της CPS, επισήμανε ότι ο Μπρόντχερστ είχε ενδιαφέρον για τη βία και την ανάπτυξη όπλων που μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη σε αθώους ανθρώπους. Τόνισε επίσης τις μακροχρόνιες επαφές του με καταδικασμένους τρομοκράτες που εμπνέονταν από τις τακτικές των SS και την ιδεολογία της λευκής υπεροχής.