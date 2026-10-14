Ο πόλεμος φτάνει και στις υποδομές πάνω στις οποίες η Ρωσία στηρίζει τις φιλοδοξίες της για την τεχνητή νοημοσύνη. Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την Τετάρτη το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων της χώρας, στο Μπαλάκοβο, το οποίο ανήκει στη Sberbank, τη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα και έναν από τους βασικούς τεχνολογικούς ομίλους της.

Η επίθεση ακολούθησε τρία πλήγματα την περασμένη εβδομάδα σε κέντρα δεδομένων της Yandex. Σύμφωνα με το Reuters, η σειρά των επιθέσεων φαίνεται να στοχεύει την προσπάθεια της Μόσχας να αναπτύξει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ και την Κίνα.

🚨 BREAKING: Ukraine launched a massive overnight drone attack on russia 🔥 A major Sberbank data center in Balakovo, Saratov region, was reportedly hit. 🔥 The industrial zone of the M-3 Balakovo steel plant also came under attack. 🔥 Another oil storage tank reportedly exploded at the Novoshakhtinsk oil terminal in Rostov, previously struck on October 10. — Angelica Shalagina Official🇺🇦 (@angelshalagina) October 14, 2026

«Επιβεβαιώνουμε ότι το κέντρο επεξεργασίας δεδομένων δέχτηκε επίθεση. Παράλληλα, όλα τα συστήματα και οι υπηρεσίες της Sberbank λειτουργούν κανονικά και χωρίς διακοπές», δήλωσε ο πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Αλεξάντερ Βεντιάκιν.

Το κέντρο που προορίζεται να φιλοξενήσει τον μεγαλύτερο ρωσικό υπερυπολογιστή

Το κρατικό πρακτορείο RIA είχε μεταδώσει το 2024 ότι η εγκατάσταση στο Μπαλάκοβο επρόκειτο να φιλοξενήσει τον μεγαλύτερο υπερυπολογιστή της Ρωσίας, με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας το 2027.

Στα κέντρα δεδομένων της Yandex που επλήγησαν πρόσφατα βρίσκονταν συνολικά τρεις υπερυπολογιστές της εταιρείας. Ούτε η Yandex ούτε η Sberbank έχουν διευκρινίσει εάν υπέστη ζημιές ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ημέρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε συνάντηση που δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων με ανώτατα στελέχη, με θέμα την «ασφάλεια των πληροφοριών». Συμμετείχε και ο διευθύνων σύμβουλος της Sberbank, Γκέρμαν Γκρεφ, όμως το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η συνάντηση δεν συνδεόταν με τις επιθέσεις.

Ukraine has begun targeting Sberbank data centers Drones damaged a Sberbank data center in the city of Balakovo, in Russia’s Saratov Region. Sberbank began construction of the data center in Balakovo in 2021. The authorities hoped to make it the largest in Europe and bring it fully online by 2030. Last week, Ukraine also attacked Yandex data centers in several Russian regions, disrupting the company’s services. — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026

Τα δυσεύρετα τσιπ και το κόστος μιας πιθανής ζημιάς

Η Sberbank και η Yandex πρωταγωνιστούν στη ρωσική αγορά τεχνητής νοημοσύνης με τα μοντέλα GigaChat και YandexGPT, αντίστοιχα. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Sberbank, υστερούν έως και εννέα μήνες έναντι των παγκόσμιων ηγετών στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ένα από τα βασικά εμπόδια είναι οι δυτικές κυρώσεις, που περιορίζουν την πρόσβαση σε προηγμένο εξοπλισμό. Ο Γκρεφ είχε αναγνωρίσει στις 29 Σεπτεμβρίου ότι τόσο η Sberbank όσο και η Yandex δυσκολεύονται να αγοράσουν σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας γραφικών.

Η Sberbank εξετάζει την προμήθεια τσιπ από κινεζικές εταιρείες. Ωστόσο, ο Βεντιάκιν είχε εξηγήσει στο Reuters ότι ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία αποτελεί η κυριαρχία της Nvidia μέσω της πλατφόρμας λογισμικού CUDA, που έχει εξελιχθεί σε πρότυπο για τον κλάδο.

Η Yandex έχει αναφέρει ότι οι υπερυπολογιστές της χρησιμοποιούν τσιπ Nvidia A100, τα οποία κυκλοφόρησαν το 2020. Στην ίδια τεχνολογία βασίζεται ο Christofari Neo της Sberbank, που βρίσκεται στη Μόσχα και κατατάσσεται στην 167η θέση της λίστας Top500, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο ισχυρότερος υπερυπολογιστής της Yandex, ο Chervonenkis, βρίσκεται στην 101η θέση.

Ο ειδικός πληροφορικής Μιχαήλ Κλίμαρεφ προειδοποίησε ότι, εάν έχουν υποστεί ζημιές οι υπερυπολογιστές, η αντικατάσταση των τσιπ μπορεί να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα και να οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση τον ρωσικό κλάδο τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως εξήγησε, ο εξοπλισμός εξακολουθεί να εισάγεται μέσω έμμεσων διαδρομών, με υψηλό κόστος και την πρόσθετη δυσκολία να βρεθούν προμηθευτές πρόθυμοι να αναλάβουν τον κίνδυνο των κυρώσεων.

It is reported that a fire broke out overnight in Balakovo, Saratov Region, Russia. Monitoring channels write that the target of the attack was the industrial zone of the "MZ Balakovo" metallurgical plant and the region’s energy infrastructure. Sberbank’s Mega Data Center, designed to support Sberbank’s IT infrastructure, may also have been targeted in the city. Meanwhile, in Rostov, another tank exploded at the oil loading terminal of the Novoshakhtinsk plant. — WarTranslated (@wartranslated) October 14, 2026

Συζητήσεις για προστασία και μεταφορά των εγκαταστάσεων υπόγεια

Η Sberbank δεν ανέφερε διακοπές στις υπηρεσίες της, σε αντίθεση με τη Yandex, στις υπηρεσίες ταξί και παράδοσης φαγητού της οποίας είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά τα πρόσφατα πλήγματα.

Ορισμένοι Ρώσοι σχολιαστές απέδωσαν τη διαφορά στην καλύτερη προστασία των εγκαταστάσεων της τράπεζας. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτιμήσεις τους. Διάταγμα του Πούτιν, που εκδόθηκε τον Αύγουστο, επιτρέπει στο κράτος να αναλαμβάνει τη διαχείριση εγκαταστάσεων που δεν προστατεύονται επαρκώς.

Το κέντρο δεδομένων στο Μπαλάκοβο βρίσκεται κοντά στον ομώνυμο πυρηνικό σταθμό, από τον οποίο αντλεί ενέργεια, καθώς και στον υδροηλεκτρικό σταθμό του Σαράτοφ. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε καμία από τις δύο ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι απαντά στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον των δικών της υποδομών δεδομένων. Στη διάρκεια του πολέμου, οι δύο χώρες έχουν επίσης πλήξει διυλιστήρια, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, λιμάνια και εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το ρωσικό υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι συζητά με τις ένοπλες δυνάμεις την προστασία των κέντρων δεδομένων, ενώ βουλευτές έχουν ζητήσει να μεταφερθούν υπόγεια, ώστε ο εξοπλισμός να προστατεύεται από τα drones.

«Χρειαζόμαστε ένα λεγόμενο “θησαυροφυλάκιο δεδομένων της Ημέρας της Κρίσης”», δήλωσε σε συνέδριο στη Μόσχα ο Βαλέρι Γερμακόφ, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της κρατικής Rostelecom.