Πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν στη Νορβηγία, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για υπόθεση φερόμενης απάτης και δωροδοκίας που συνδέεται με συμβάσεις υποστήριξης πλοίων τα οποία συμμετέχουν σε αποστολές του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurojust, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης, οι συλλήψεις και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται εταιρεία, καθώς και υπεργολάβοι που συνδέονται με αυτήν και φέρονται να υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων κατά τον ελλιμενισμό τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Οι υπηρεσίες αφορούσαν εργασίες και δραστηριότητες στην ξηρά, οι οποίες προβλέπονταν από τις σχετικές συμβάσεις για την εξυπηρέτηση των πλοίων και του προσωπικού τους.

Η εκτιμώμενη οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ανέρχεται σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τη Eurojust. Ωστόσο, το συνολικό ύψος της φερόμενης απάτης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Οι καταγγελίες για δωροδοκία δημόσιων αξιωματούχων

Πέρα από τις καταγγελίες για παραπλανητικά τιμολόγια, η εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να χρησιμοποίησε μεσάζοντα για τη δωροδοκία δημόσιων αξιωματούχων, με στόχο να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA).

Η NSPA έχει ως αποστολή να υποστηρίζει τα 32 κράτη-μέλη της Συμμαχίας, καθώς και συνεργαζόμενες χώρες, σε θέματα προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης.

Η διερεύνηση των καταγγελλόμενων δωροδοκιών αποτελεί μέρος της ευρύτερης υπόθεσης, καθώς οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε παράνομη παρέμβαση στις διαδικασίες που συνδέονται με τις συμβάσεις.

Έρευνες σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία

Η Eurojust δεν έχει δημοσιοποιήσει την ταυτότητα της εταιρείας που ερευνάται ούτε περισσότερες λεπτομέρειες για τους πέντε συλληφθέντες.

Στη Ρουμανία, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες. Στη Γερμανία, οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις και μία κατοικία, με στόχο τη συλλογή στοιχείων για τις ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και τις καταγγελλόμενες δωροδοκίες.

Η διεθνής επιχείρηση αποσκοπεί στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και στην αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το επίμαχο σύστημα χρεώσεων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των εμπλεκομένων ή των δημόσιων αξιωματούχων που φέρονται να δωροδοκήθηκαν. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο το συνολικό οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης.