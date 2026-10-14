Ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης νίκησε τη Ντερτόνα με 88-68 στο Nick Galis Hall και έκανε το 3/3 στο Eurocup.

Με πρωταγωνιστές τους Ντιμιτρίγεβιτς και Μόργκαν οι «κίτρινοι» κυριάρχησαν στο πρώτο δεκάλεπτο και ήταν μπροστά με 31-21 στο τέλος του, διαφορά που θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη αν ο Μάντοξ δεν έδινε λύσεις στους Ιταλούς.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν κράτησε τον ίδιο ρυθμό και η Ντερτόνα το εκμεταλλεύτηκε και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, με το σκορ να είναι 45-44 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Αυτό που ήθελε ο Σπανούλης από την ομάδα του ήταν να βελτιώσει την άμυνά της και το έκανε σε εντυπωσιακό βαθμό στη συνέχεια του παιχνιδιού, καθώς στην τρίτη περίοδο δέχθηκε μόλις 11 πόντους, με το σκορ να είναι 62-55 στο 30′.

Ο Άρης συνέχισε το ίδιο δυνατά και στο τελευταίο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να διατηρεί ένα καλό προβάδισμα, το οποίο και μεγάλωσε στα τελευταία λεπτά, με όπλο πάντα την άμυνα. Η Ντερόντα δυσκολευόταν πολύ να σκοράρει και τελικά οι «κίτρινοι» πήραν τη νίκη με 88-68 και συνεχίζουν αήττητοι στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 45-44, 62-55, 88-68