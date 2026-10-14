Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κινήθηκε οδηγός που επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο στη Λυκόβρυση, το απόγευμα της Τετάρτης, με την καταδίωξη να καταλήγει σε μετωπική σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, οι ύποπτοι εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, όμως ένας 20χρονος και ένας ανήλικος συνελήφθησαν.

Η υπόθεση συνδέεται με καταγγελία 90χρονης για απάτη, κατά την οποία της αφαιρέθηκαν 700 ευρώ, ένα πεντόλιρο και τιμαλφή.

Οι κινήσεις που πρόσεξε ο αστυνομικός

Όλα ξεκίνησαν όταν ειδικός φρουρός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, παρατήρησε δύο άτομα να βγαίνουν από την πιλοτή πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Ειρήνης και να απομακρύνονται με τα πόδια. Σε κοντινή απόσταση εντόπισε αυτοκίνητο με ακόμη δύο άτομα.

Ενημέρωσε την Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. Όταν έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, κινούμενος ανάποδα στην οδό Δεξαμενής.

Το όχημα συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο Ι.Χ., ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον οδηγό του άλλου Ι.Χ. παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες, χωρίς ο ίδιος να επιθυμεί τη μεταφορά του σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η καταγγελία της ηλικιωμένης

Μετά τη σύγκρουση, οι ύποπτοι εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν να διαφύγουν με τα πόδια. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν σε διαφορετικά σημεία της περιοχής τον 20χρονο και τον ανήλικο, οι οποίοι συνελήφθησαν για τετελεσμένη απάτη και απείθεια.

Αστυνομικοί επέστρεψαν στην πολυκατοικία από την οποία είχαν εμφανιστεί αρχικά τα δύο άτομα και εντόπισαν την 90χρονη. Η γυναίκα κατήγγειλε την εξαπάτησή της και την αφαίρεση των χρημάτων και των πολύτιμων αντικειμένων. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.