Σοκ προκαλεί η δράση δύο ανηλίκων, ηλικίας δεκαέξι και δεκαεπτά ετών, οι οποίοι ομολόγησαν σήμερα στις αρχές την εμπλοκή τους σε μια σειρά από επικίνδυνες επιθέσεις σε ποδηλάτες και επιβαίνοντες σε πατίνια. Οι δύο φίλοι χρησιμοποιούσαν ως μέσο μετακίνησης και «ορμητήριο» ένα όχημα τύπου μίνικαρ, βάζοντας στο στόχαστρο ανυποψίαστους πολίτες που μετακινούνταν με ποδήλατα ή ηλεκτρικά πατίνια.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές περιπτώσεις, οι δράστες πλησίαζαν εν κινήσει τα θύματά τους και τα έσπρωχναν με βία, με αποτέλεσμα εκείνα να εκσφενδονίζονται και να πέφτουν πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

La minicar nera sfreccia tra le vie di Monteverde e Testaccio nelle immagini del Tg1 #ANSA https://t.co/qRlonSjr4B https://t.co/5rXqfLLsmI — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 14, 2026

Η επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

Oι υπεύθυνοι εντοπίστηκαν χάρη σε ένα αυτοκόλλητο στο πίσω τζάμι του μικρού οχήματος που οδηγούσαν, στο οποίο αναγράφεται το τηλέφωνο ενός μηχανικού αυτοκινήτων.



Κατά την ανάκριση, φέρονται να υποστήριξαν ότι «το έκαναν επειδή βαριόντουσαν» και ότι «κάποιες νύχτες, με τον τρόπο αυτό κατάφερναν να διασκεδάσουν».

🚨 Hanno 16 e 17 anni i due ragazzi individuati per le aggressioni della “banda della minicar” a Roma. Violenza gratuita contro persone incontrate per strada. Servono educazione, regole, disciplina e responsabilità. Crescere significa anche capire che non tutto è consentito. https://t.co/IwWm6HS1Tr — Lara Magoni (@LaraMagoni) October 14, 2026

Ένας από τους δύο ανήλικους, όπως προέκυψε, είναι γιός καραμπινιέρου. Με την υπόθεση, η οποία είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην ιταλική πρωτεύουσα, ασχολείται τώρα η αρμόδια Εισαγγελία Ανηλίκων.

Banda della minicar a Roma: i due minorenni incastrati dai video. La confessione: “Lo abbiamo fatto per noia” dlvr.​it/TVw2J2 https://t.co/SwSJRgJhgg — Secolo d’Italia (@SecolodItalia1) October 14, 2026

Το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, οι δύο ανήλικοι (οι οποίοι στο παρελθόν είχαν κατηγορηθεί για κλοπή) τραυμάτισαν σοβαρά τον Ιταλό ηθοποιό Ντάβιντε Ιακοπίνι, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του.

Τον κλώτσησαν ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, κάνοντάς τον να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Davide Iacopini, 42 anni, è ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma in terapia intensiva dopo essere stato colpito con un calcio da uno degli occupanti di una minicar mentre viaggiava in monopattino. L’attore, noto per aver recitato in “Diaz” e nelle fiction “Suburra”, “Maschi Veri” e “Il capitano”, ha riportato un grave trauma cranico ed è in prognosi riservata. La notizia è su La Stampa #LaStampa — La Stampa (@LaStampa) October 7, 2026

Ο 42χρονος ηθοποιός υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις από νευροχειρουργό και δέκα ημέρες μετά παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σαν Καμίλο της Ρώμης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.