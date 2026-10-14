Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φέρεται να είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον πρίγκιπα Χάρι, υπό την προϋπόθεση ότι η Μέγκαν Μαρκλ θα σταματήσει να αναφέρεται στην Κέιτ Μίντλετον και στα παιδιά του. Η πιθανότητα μιας ιδιωτικής επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο αδέλφια επανέρχεται, σύμφωνα με δημοσίευμα, το οποίο περιγράφει έναν όρο που θα μπορούσε να επηρεάσει την προσπάθεια προσέγγισής τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δεν αποκλείει μια συζήτηση με τον μικρότερο αδελφό του, θέλει όμως να διασφαλίσει ότι η σύζυγός του και τα παιδιά τους δεν θα εμπλέκονται στη δημόσια αντιπαράθεση. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση, όπως μεταφέρεται από πηγή που επικαλείται το περιοδικό, αφορά τις αναφορές της Μέγκαν στην πριγκίπισσα της Ουαλίας και στα παιδιά του ζευγαριού.

Ο όρος του Ουίλιαμ και το ενδεχόμενο μιας ιδιωτικής συνομιλίας

Η πηγή που επικαλείται το OK! Magazine φέρεται να δήλωσε: «Ο Ουίλιαμ είναι πρόθυμος να μιλήσει με τον Χάρι, αλλά θέλει η Κάθριν και τα παιδιά του να μείνουν έξω από το στόμα της Μέγκαν».

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η επικοινωνία θα μπορούσε να γίνει ιδιωτικά, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω βιντεοκλήσης, χωρίς την παρουσία των συζύγων ή των παιδιών τους. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επέτρεπε στα δύο αδέλφια να συζητήσουν μεταξύ τους, χωρίς να εμπλακούν άμεσα τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους.

Η πληροφορία δεν συνιστά επιβεβαίωση ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση ούτε ότι ο Ουίλιαμ έχει διατυπώσει επισήμως τον συγκεκριμένο όρο. Πρόκειται για όσα μεταφέρει το αμερικανικό περιοδικό, επικαλούμενο πηγές και το ενημερωτικό δελτίο Naughty But Nice του Ρομπ Σούτερ.

Η σχέση των δύο αδελφών παραμένει ένα από τα ζητήματα που παρακολουθούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Προς το παρόν, το δημοσίευμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ιδιωτικής επικοινωνίας, χωρίς να επιβεβαιώνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για συνάντηση.