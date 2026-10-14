Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο Στάμφορντ Μπριτζ, παρουσία 10.000 οπαδών της, δέχθηκε όμως άμεσα την ισοφάριση και στο δεύτερο ημίχρονο τής πήγαν όλα στραβά, με συνέπεια να ηττηθεί από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 3-1 για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Ένωση μπήκε καλά στο παιχνίδι, πίεσε ψηλά από το ξεκίνημα, δεν άργησε να κερδίσει το πρώτο κόρνερ και από την εκτέλεσή του λίγο έλειψε να… απογειωθεί το πέταλο του Στάμφορντ Μπριτζ, καθώς ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στο κάθετο δοκάρι.

Ενθαρρυντικό, αν μη τι άλλο, το ξεκίνημα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, απέναντί της όμως είχε μια ομάδα με παίκτες που μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι ανά πάσα στιγμή και η υπενθύμιση ήρθε στο 9′, όταν ο Άλισον πέρασε με υπέροχο τρόπο τον Πήλιο και πλάσαρε, αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό και στο 14′ είχε και νέα ευκαιρία για τους «κιτρινόμαυρους», με τον Μαρίν να τα κάνει όλα ωραία από δεξιά, να πατάει στην περιοχή και να γυρίζει για τον Γιόβιτς που δεν έπιασε καλά το σουτ, με συνέπεια η μπάλα να φύγει ψηλά άουτ.

Οι Ουκρανοί είχαν την κατοχή της μπάλας αλλά ο «δικέφαλος αετός» στεκόταν πολύ καλά, έβγαινε συχνά μπροστά ψάχνοντας το γκολ και τελικά το πέτυχε στο 28′, όταν ο Κοϊτά έκλεψε και έδωσε στον Πήλιο και αυτός μπήκε στην περιοχή και έστρωσε για τον Μάγερ που με σουτ έκανε το 0-1.

Προβάδισμα, όμως, που δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 33′ ο διαιτητής πήγε στο VAR για να δει ένα κόψιμο του Ρέλβας στον Άλισον και τελικά έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Πεδρίνιο έκανε το 1-1 στο 34′.

Η γρήγορη ισοφάριση δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για την ψυχολογία της ΑΕΚ που είδε στο 38′ τη σέντρα-σουτ του Πέδρο Ενρίκε να παίρνει περίεργη τροχιά και βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι, για να ακολουθήσει στο 45′ η ευκαιρία για τον Ζίνι μετά τη σέντρα του Πήλιου αλλά η κεφαλιά δεν ήταν καλή.

Με ευκαιρία της Ένωσης έκλεισε το πρώτο ημίχρονο, με πολύ μεγάλη άρχισε το δεύτερο, καθώς στο 49′ ο Γιόβιτς είδε την κίνηση του Πήλιου και τον έβγαλε τετ α τετ, το τελείωμά του όμως δεν ήταν καλό και ο Ρίζνικ τον νίκησε. Λίγα λεπτά μετά, στο 56′, οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν ξανά στο 1-2 με την πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Μάριν, ο Ρίζνικ όμως κατάφερε να αποκρούσει εντυπωσιακά.

Η Σαχτάρ φάνηκε απείλησε για πρώτη φορά στην επανάληψη στο 64′ με την κεφαλιά του Οτσερέτκο που έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ και στο 70′ ήρθαν και οι πρώτες αλλαγές του Νίκολιτς, με τους Μάγερ και Ζίνι να αφήνουν τις θέσεις τους στους Ζοάο Μάριο και Γκατσίνοβιτς.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, οι προπονητές προσπαθούσαν να βρουν τις λύσεις με τις αλλαγές και τελικά η ΑΕΚ έπεσε… θύμα του νέου κανονισμού, καθώς ο διαιτητής έκρινε ότι ο Γιόβιτς καθυστέρησε να βγει στο 78′, οπότε ο Βάργκα δεν μπορούσε να μπει. Η Ένωση έμεινε με 10 παίκτες για δύο λεπτά και τελικά σε αυτό το διάστημα έπαθε τη ζημιά…

Στο 80′ ο Τομπίας μπήκε στην περιοχή από δεξιά, έκανε το σουτ από πολύ πλάγια θέση και ο Μπρινιόλι έκανε μεγάλο λάθος και είδε τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του για το 2-1. Τα πράγματα ήταν πλέον πολύ δύσκολα για τους «κιτρινόμαυρους» και το ματς κρίθηκε οριστικά στο 86′, όταν ο Μεντόσα με ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 3-1, κλειδώνοντας τη νίκη της Σαχτάρ.

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Βινίσιους, Ματβιένκο, Μπόνταρ, Πέδρο Ενρίκε, Οτσερέτκο, Μάρλον Γκόμες (82′ Ναζαρίνα), Πεδρίνιο (63′ Ισάκε), Άλισον, Νέβερτον (63′ Μεντόσα), Κάουα Ελίας (88′ Μεϊρέγες).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (83′ Ζούμπκοφ), Βιτάλις (78′ Κάιρινεν), Μάγερ (70′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά, Ζίνι (70′ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (78′ Βάργκα).