Ερωτήματα για τα επαγγελματικά προσόντα της Κέιτι Ζακάρια, της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, εγείρουν στοιχεία που δημοσίευσε η αμερικανική εφημερίδα USA Today. Παρότι η ίδια έχει παρουσιάσει τον εαυτό της ως δικηγόρο και ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο επαγγελματικό χαρακτηρισμό όταν ανακοίνωσε την επιλογή της, δεν έχουν εντοπιστεί δημόσια αρχεία που να επιβεβαιώνουν ότι έχει λάβει άδεια άσκησης δικηγορίας σε κάποια πολιτεία των ΗΠΑ.

Η υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων της και την πρώτη ενημέρωση που πραγματοποίησε προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, χαρακτηρίστηκε από αμηχανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει τη Ζακάρια ως δικηγόρο σε ανάρτησή του στις 9 Οκτωβρίου, όταν ανακοίνωσε την επιλογή της για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου. Η ίδια είχε χρησιμοποιήσει τον ίδιο χαρακτηρισμό και στο επαγγελματικό της προφίλ στην πλατφόρμα X.

Τι έδειξε η έρευνα για τη δικηγορική άδεια της Κέιτι Ζακάρια

Η Ζακάρια κατάγεται από την Καλιφόρνια και, σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ στο LinkedIn, έχει εργαστεί σε νομικές και επιχειρηματικές θέσεις.

Από το 2024 έως το 2025 διετέλεσε γενική νομική σύμβουλος του οργανισμού Fix California, ενώ από το 2011 έως το 2013 εργάστηκε στην ομάδα διεθνούς πρακτικής της δικηγορικής εταιρείας Zhong Lun Law στο Πεκίνο. Στο βιογραφικό της αναφέρεται επίσης εμπειρία στο εταιρικό και διεθνές δίκαιο, καθώς και συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα στην Κίνα ως εξωτερική νομική σύμβουλος.

Το Πανεπιστήμιο Pepperdine επιβεβαίωσε ότι η Ζακάρια αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του το 2011. Ωστόσο, η κατοχή πτυχίου Νομικής δεν συνεπάγεται αυτομάτως και δικαίωμα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στις ΗΠΑ, καθώς απαιτείται η προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης.

Σύμφωνα με την USA Today, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Καλιφόρνιας δεν διαθέτει καταχώριση που να δείχνει ότι η Ζακάρια πέρασε τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας στη συγκεκριμένη πολιτεία, είτε με το σημερινό της επώνυμο είτε με το πατρικό της. Παράλληλα, η αναζήτηση σε δημόσια αρχεία άλλων αμερικανικών πολιτειών δεν εντόπισε στοιχεία για την έκδοση δικηγορικής άδειας στο όνομά της.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν από μόνα τους ότι η Ζακάρια δεν διαθέτει κανένα επαγγελματικό προσόν στον νομικό τομέα. Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα εάν έχει λάβει επίσημη άδεια άσκησης δικηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ποια δικαιοδοσία.

Η ερώτηση δημοσιογράφων μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ

Το ζήτημα τέθηκε δημόσια στις 13 Οκτωβρίου, όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν την Κέιτι Ζακάρια, ενώ βρισκόταν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ποια πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις για την απόκτηση δικηγορικής άδειας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της USA Today, η απάντησή της φάνηκε να επικεντρώνεται στη μετακόμισή της στην Κίνα, χωρίς να κατονομάσει κάποια αμερικανική πολιτεία.

Αργότερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η Ζακάρια μετακόμισε στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική και εργάστηκε στον τομέα του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, δεν δόθηκε απάντηση στο ερώτημα εάν είχε περάσει τις εξετάσεις για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

Η ίδια τοποθετήθηκε στη συνέχεια με γραπτή δήλωση, στην οποία υποστήριξε: «Εργάστηκα στο δίκαιο διεθνών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα κατάλληλα διαπιστευτήρια».

Τι ισχύει για τους αλλοδαπούς νομικούς στην Κίνα

Η επαγγελματική δραστηριότητα της Ζακάρια στο Πεκίνο προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην υπόθεση, καθώς το νομικό πλαίσιο της Κίνας για τους αλλοδαπούς που εργάζονται σε δικηγορικές εταιρείες διαφέρει από εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μαρκ Τζια, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Georgetown, εξήγησε στη USA Today ότι οι αλλοδαποί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις κινεζικές εξετάσεις για την απόκτηση δικηγορικής άδειας και, κατά κανόνα, δεν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Κινέζου δικηγόρου.

Η δυνατότητα απασχόλησης σε διεθνείς νομικές υποθέσεις, επομένως, δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την κατοχή άδειας άσκησης δικηγορίας στις ΗΠΑ ή στην Κίνα.

Μέχρι στιγμής, τα δημοσιευμένα στοιχεία δεν απαντούν οριστικά στο ερώτημα για το εάν η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου διαθέτει δικηγορική άδεια. Το θέμα παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς αφορά τα προσόντα που έχουν αποδοθεί δημοσίως στην αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.