«Ήταν μια χιονοθύελλα που έγινε χιονοστιβάδα». Με αυτή τη φράση η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, περιέγραψε την αλληλουχία των γεγονότων που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, οδήγησαν στην απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η Γκιλφόιλ είχε ήδη ενημερωθεί για την επικείμενη αποπομπή της όταν υποδέχθηκε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην ελληνική πρωτεύουσα.

«Τον αγκάλιασε, ένιωθε δυνατή, σίγουρη, αλλά άνθρωποι στο παρασκήνιο μου είπαν ότι γνώριζε ότι θα την απέπεμπαν», ανέφερε η Σιράζ, προσθέτοντας πως χρειάστηκαν μόλις δύο ημέρες για να ληφθεί η απόφαση απομάκρυνσής της.

Η ίδια περιέγραψε και το παρασκήνιο της δημοσιογραφικής έρευνας που προηγήθηκε, εξηγώντας ότι είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών, καταγγελιών και ηχητικών ντοκουμέντων από πρόσωπα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πολλοί άνθρωποι βγήκαν μπροστά, πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Για όσα συνέβησαν στην Ελλάδα, πολλοί με πήραν τηλέφωνο, επικοινώνησαν μαζί μου και μου έστειλαν υλικό, τόσο πολύ σε σημείο που να μην ξέρω τι να το κάνω. Αν το βλέπατε θα καταλαβαίνατε ότι υπήρχε δυσαρέσκεια και σε διπλωματικούς κύκλους», τόνισε.

Η ερώτηση που έφερε την αποκάλυψη και η στάση του Τραμπ

Η Ελίνα Σιράζ αναφέρθηκε επίσης στις ερωτήσεις που απηύθυνε αρχικά στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου και αργότερα στον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι δεν περίμενε να προκύψει τόσο σύντομα επίσημη ανακοίνωση για την τύχη της Γκιλφόιλ.

Όπως εξήγησε, στόχος της ήταν να διαπιστώσει εάν η αμερικανική κυβέρνηση σκόπευε να εξετάσει τις καταγγελίες και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες.

«Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιες κινήσεις θα υπάρξουν κι αν προβλέπεται κάποια ενέργεια για όλα όσα ακούγονταν, χωρίς να περιμένω τέτοια απάντηση – βόμβα. Το ανακοίνωσε πολύ χαλαρά, σαν να μην ήταν κάτι σημαντικό. Μάλιστα, την ίδια ερώτηση έκανα μετά και στον Τραμπ, λίγο πριν φύγει για την Αλάσκα, ο οποίος προσπάθησε να κρύψει το θέμα κάτω από χαλί. Είχε σχέση μαζί της λόγω του γιου του, αλλά απομακρύνθηκε από αυτή», επισήμανε.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, η εξέλιξη προκάλεσε έντονη έκπληξη στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ παραμένει άγνωστο ποιο πρόσωπο θα επιλέξει ο Τραμπ για την ηγεσία της διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα.

Η Σιράζ εκτίμησε, πάντως, ότι η αποχώρηση της Γκιλφόιλ δεν πρόκειται να προκαλέσει ουσιαστικές επιπτώσεις στη συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

President Trump says "he didn’t like what he read" on Kimberly Guilfoyle resignation: "She wasn’t a member of my family; she dated my son a long time ago." https://t.co/Gs6Zz1cK8p — CSPAN (@cspan) October 13, 2026

Το διπλωματικό κενό και οι επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον

Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ δημιουργεί νέα δεδομένα για την αμερικανική διπλωματική παρουσία στην Ελλάδα, καθώς οι καταγγελίες και η δημοσιότητα που τις συνόδευσε είχαν ήδη προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τη δυνατότητά της να συνεχίσει απρόσκοπτα την άσκηση των καθηκόντων της.

Το αρνητικό κλίμα γύρω από το πρόσωπό της εκτιμάται ότι θα μπορούσε να δυσχεράνει τόσο τις πρωτοβουλίες της αμερικανικής πρεσβείας όσο και την επικοινωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο εάν ο Λευκός Οίκος θα κινηθεί γρήγορα για τον ορισμό διαδόχου ή θα διατηρήσει προσωρινά τη θέση κενή.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αφήσει χωρίς επικεφαλής 92 από τις 196 αμερικανικές πρεσβείες στο εξωτερικό, με τη διπλωματική εκπροσώπηση να ασκείται από επιτετραμμένους. Ανάμεσα στις χώρες όπου ακολουθείται αυτή η πρακτική βρίσκονται η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Ουκρανία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βιετνάμ, η Βολιβία και η Κολομβία.

Η προτίμηση του Αμερικανού προέδρου σε πρόσωπα του προσωπικού και επιχειρηματικού του περιβάλλοντος, αντί διπλωματών καριέρας, έχει αποτελέσει χαρακτηριστικό των επιλογών του για σημαντικές πρεσβείες. Διαφορετική προσέγγιση εμφανίζεται να ακολουθεί ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Μέχρι να υπάρξει νέος διορισμός, την ευθύνη της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης με σημαντική εμπειρία και γνώση των περιφερειακών εξελίξεων.

Η παρουσία του θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας της πρεσβείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική διπλωματική αποστολή καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες της αποχώρησης Γκιλφόιλ.

Ο παράγοντας των ενδιάμεσων εκλογών

Η διαδικασία επιλογής νέου πρέσβη ενδέχεται να επηρεαστεί και από τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός πριν από τη λήξη του έτους, θα πρέπει να προχωρήσει εγκαίρως στην ανακοίνωση του υποψηφίου, ώστε να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή και έγκρισης από τη Γερουσία.

Σε περίπτωση που οι ενδιάμεσες εκλογές οδηγήσουν σε αλλαγή της πλειοψηφίας υπέρ των Δημοκρατικών, η επικύρωση των επιλογών του Λευκού Οίκου ενδέχεται να καταστεί δυσκολότερη, εξαιτίας της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της διερεύνησης των καταγγελιών κατά της πρώην πρέσβεως, τις οποίες τόσο η ίδια όσο και οι νομικοί εκπρόσωποί της αρνούνται.

Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σχετική διερεύνηση, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για επίσημη διαδικασία υπό τον Γενικό Επιθεωρητή.

Οι επικεφαλής των Δημοκρατικών στις Επιτροπές Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας έχουν ζητήσει να εξεταστούν επισήμως οι αποκαλύψεις. Μια ενδεχόμενη μεταβολή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών θα μπορούσε να ενισχύσει την πίεση για ευρύτερη έρευνα.

Μια ασυνήθιστη απομάκρυνση από την αμερικανική διπλωματία

Ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε η θητεία της Γκιλφόιλ αποτελεί εξαιρετικά σπάνια περίπτωση για τα δεδομένα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Στο παρελθόν έχουν υπάρξει περιπτώσεις κατά τις οποίες κυβερνήσεις ξένων χωρών ζήτησαν την απομάκρυνση Αμερικανών διπλωματών. Ωστόσο, ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε η ανάκληση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μαρί Γιοβάνοβιτς, το 2019, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Η Γιοβάνοβιτς απομακρύνθηκε από το Κίεβο περίπου δύο χρόνια πριν ολοκληρωθεί η θητεία της.

Στην περίπτωση της Γκιλφόιλ, η ιδιαιτερότητα εντοπίζεται στη δημόσια γνωστοποίηση από τον Λευκό Οίκο της απαίτησης για παραίτηση μιας εν ενεργεία πρέσβεως.

Οι προσωπικοί δεσμοί με τον Τραμπ και η επιλογή της για την Αθήνα

Η τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα είχε προκαλέσει εξαρχής συζητήσεις, κυρίως λόγω της απουσίας προηγούμενης διπλωματικής εμπειρίας και της στενής σχέσης της με το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.

Η πρώην πρέσβης είχε στηρίξει ενεργά τον Ντόναλντ Τραμπ ήδη από την προηγούμενη θητεία του, ενώ διατηρούσε στενούς δεσμούς με την οικογένειά του, καθώς στο παρελθόν υπήρξε σύντροφος του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η επιλογή της είχε ερμηνευθεί από επικριτές ως πολιτική ανταμοιβή προς ένα πρόσωπο του στενού προεδρικού περιβάλλοντος και όχι ως διορισμός με βασικό κριτήριο την εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις.

Συγκρίσεις είχαν γίνει και με την τοποθέτηση του Τομ Μπαράκ στην αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα. Ο προσωπικός φίλος του Τραμπ έχει αποκτήσει ιδιαίτερα αναβαθμισμένο ρόλο στην αμερικανική πολιτική για τη Μέση Ανατολή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τα συνήθη καθήκοντα ενός πρέσβη.

Στην περίπτωση της Γκιλφόιλ, οι συχνές δημόσιες εμφανίσεις της σε κοσμικές εκδηλώσεις και η προβολή της κοινωνικής της δραστηριότητας ενίσχυσαν την κριτική για τον τρόπο με τον οποίο ασκούσε τον διπλωματικό της ρόλο.

Η παρουσία της στην Αθήνα ολοκληρώθηκε προτού συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων της, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα τόσο για την εξέλιξη των ερευνών όσο και για την επόμενη επιλογή της Ουάσιγκτον.

WSJ: Η Γκιλφόιλ ζητούσε 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε από τον επιχειρηματία και δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση οφειλής της προς την American Express.

Η υπόθεση αφορά τον Ιούλιο του 2025, λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Κατά το δημοσίευμα, η Γκιλφόιλ φέρεται να έστειλε στον Ντίτερς οδηγίες για την απευθείας πληρωμή του ποσού στην εταιρεία πιστωτικών καρτών, ώστε τα χρήματα να μην εμφανιστούν ως προσωπική συναλλαγή μεταξύ τους.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος επιδίωκε να αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ για προσωπικές φορολογικές και νομικές υποθέσεις, υποστήριξε ότι είχε ήδη καταβάλει στην Γκιλφόιλ συνολικά 300.000 δολάρια για δημόσιες ομιλίες. Ωστόσο, δεν προχώρησε στην πληρωμή των επιπλέον 100.000 δολαρίων.

Η Γκιλφόιλ, μέσω του δικηγόρου της, αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.