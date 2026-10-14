Αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων διεκδικεί ο Ντόναλντ Τραμπ από το BBC για το παραπλανητικό μοντάζ ομιλίας του, όμως το βρετανικό δίκτυο τον κατηγορεί ότι καθυστερεί επί μήνες να δώσει προφορική κατάθεση για την υπόθεση.

Με έγγραφα που υπέβαλαν την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντας, οι δικηγόροι του BBC ζητούν δικαστική παρέμβαση ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να δεσμευτεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως υποστηρίζουν, η κατάθεση του ίδιου του ενάγοντος είναι ουσιαστικής σημασίας για την προετοιμασία της υπεράσπισής τους.

Από τον Οκτώβριο στον Ιανουάριο

Σύμφωνα με το BBC, έπειτα από επανειλημμένες προσπάθειες, στα τέλη Ιουλίου συμφωνήθηκε η κατάθεση να γίνει στις 16 Οκτωβρίου. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, όμως, οι δικηγόροι του δικτύου ενημερώθηκαν ότι ο Τραμπ δεν θα ήταν διαθέσιμος «λόγω θεμάτων εθνικής σημασίας».

Στις 9 Οκτωβρίου, όπως αναφέρουν, η νομική ομάδα του προέδρου τούς γνωστοποίησε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για δύο ακόμη μήνες, αλλά προτίθεται να καταθέσει τον Ιανουάριο του 2027. Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.

Το BBC «εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να λάβει την κατάθεση του προσώπου που παίζει τον κεντρικότερο ρόλο στην υπόθεση: του ίδιου του ενάγοντος», σημειώνουν οι δικηγόροι του. Ζητούν, λοιπόν, από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον Τραμπ να επιβεβαιώσει ημερομηνία για την κατάθεσή του.

Το μοντάζ της ομιλίας πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο

Η αγωγή κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και αφορά συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση νόμου σχετικού με τις πολιτικές διαφημίσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα που υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, επιχειρώντας να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, το BBC μετέδωσε μονταρισμένα αποσπάσματα της ομιλίας, με τρόπο που εμφάνιζε τον Τραμπ να καλεί ρητά τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε γραπτώς συγγνώμη από τον Τραμπ για το μοντάζ. Η υπόθεση οδήγησε επίσης στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του δικτύου, Τιμ Ντέιβι, και της επικεφαλής του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες.