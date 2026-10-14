Τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στη θέση «Λιναρίδι», στους Αθανάτους Ηρακλείου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Η προτεινόμενη ρύθμιση επικαλείται τις έκτακτες μεταναστευτικές ροές στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας και αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία της δομής.

Μίσθωση ενός έτους με δυνατότητα παράτασης

Το κείμενο προβλέπει μίσθωση ή υπεκμίσθωση του ακινήτου για ένα έτος, από τις 6 Οκτωβρίου 2026, με δυνατότητα παράτασης.

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε 13.500 ευρώ, βάσει έκθεσης ορκωτού εκτιμητή, και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου. Η σύμβαση προβλέπεται να υπογραφεί από τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τον ιδιοκτήτη, τον νόμιμο κάτοχο ή τον νόμιμο διαχειριστή του ακινήτου.

Για όσο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες

Η δομή προορίζεται για την άμεση υποδοχή, περίθαλψη, ταυτοποίηση και καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα.

Στην αιτιολόγηση της τροπολογίας επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη συγκέντρωση ανθρώπων σε πρόχειρους ή ακατάλληλους χώρους. Το ίδιο κείμενο αναφέρεται σε πιθανές αρνητικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία και κινδύνους για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών.

Η δομή θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και θα λειτουργεί όσο υφίστανται οι έκτακτες ανάγκες που δικαιολογούν τη δημιουργία της. Η ύπαρξη ή η παύση τους θα διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.