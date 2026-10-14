Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της 40χρονης νοσηλεύτριας που συνελήφθη στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε συστηματικά με ατροπίνη τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, ενώ όσοι τη γνώριζαν δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται σε μια τέτοια υπόθεση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Live News» στο Mega, συγγενείς και γνωστοί της 40χρονης την περιγράφουν ως έναν άνθρωπο με ήπιους τρόπους, ευγενικό και μορφωμένο, ο οποίος είχε αφιερωθεί επί χρόνια στον χώρο της υγείας. Παράλληλα, η επαγγελματική της διαδρομή φέρεται να της είχε προσφέρει σημαντική εξοικείωση με φάρμακα και ζητήματα δημόσιας υγείας.

«Έχω τρελαθεί. Αν αυτό είναι αλήθεια, εγώ έχω “καταπιεί” την ψυχή μου. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Πολύ καλή, γλυκομίλητη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θείος της, περιγράφοντας την έκπληξη που προκάλεσε στην οικογένεια η είδηση της σύλληψής της.

Η επαγγελματική πορεία της 40χρονης νοσηλεύτριας

Η 40χρονη, με καταγωγή από την Εύβοια, σπούδασε νοσηλευτική και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, εργάζεται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) από το 2011, με αντικείμενο την επιδημιολογία και τη νοσηλευτική. Στο παρελθόν φέρεται να έχει εργαστεί και ως σχολική νοσηλεύτρια, από το 2021 έως το 2024.

Άνθρωποι από το οικογενειακό της περιβάλλον αναφέρουν ότι είχε ασχοληθεί με διαφορετικούς τομείς της υγείας, μεταξύ των οποίων προγράμματα που αφορούσαν χρήστες ναρκωτικών, αλλά και την υποστήριξη παιδιών. Επίσης, είχε συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια σχετικά με την επιδημιολογία, ενώ είχε παρουσιάσει και σεμινάριο ναυαγοσωστικής.

«Ήταν ένα άτομο υπεράνω υποψίας, που παρουσίαζε την εικόνα ενός διαβασμένου, μορφωμένου ανθρώπου, που αγαπά το επάγγελμά του και πιστεύει ότι προσφέρει στο κοινό καλό», ανέφεραν πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της.

Ο γάμος, το παιδί και ο χωρισμός

Η 40χρονη παντρεύτηκε τον εν διαστάσει σύζυγό της το 2019. Έναν χρόνο αργότερα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, οι δυο τους βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της Covid-19, εκείνος ως στρατιωτικός γιατρός και εκείνη ως νοσηλεύτρια με ενασχόληση στην επιδημιολογία.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Live News», στη διάρκεια της κοινής τους ζωής άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα στη σχέση τους. Φίλος της 40χρονης υποστήριξε ότι οι δυσκολίες είχαν ξεκινήσει μετά τον γάμο, ενώ η σχέση τους φέρεται να πέρασε από διαδοχικές περιόδους έντασης και απομάκρυνσης.

Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί, ενώ το 2025 αποφάσισε να προχωρήσει σε διαζύγιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Μετά τον χωρισμό, το παιδί παρέμεινε με τη μητέρα του, με τον πατέρα να διατηρεί επαφή μαζί του.

Οι μαρτυρίες για τη συμπεριφορά της μετά τον χωρισμό

Πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της 40χρονης υποστηρίζουν ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί τον χωρισμό και ότι, το τελευταίο διάστημα, είχαν παρατηρήσει συμπεριφορές που τους προβλημάτιζαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, φέρεται να παρουσίαζε εμμονές και εκρήξεις, χωρίς, όπως αναφέρουν, να υπάρχει κάποια επίσημη διάγνωση που να γνωρίζουν. Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς τρίτων και δεν συνιστούν από μόνες τους ιατρική αξιολόγηση της κατάστασής της.

Την ίδια ώρα, συγγενείς της δηλώνουν ότι αδυνατούν να συνδέσουν την εικόνα που είχαν σχηματίσει για εκείνη με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η γιαγιά της, μιλώντας στο «Live News», εξέφρασε την αμφιβολία της για όσα αποδίδονται στην εγγονή της, τονίζοντας ότι τη θεωρεί έναν καλό άνθρωπο, με στενή σχέση με την Εκκλησία.

«Πολύ καλή η εγγονή μου. Είμαστε το σόι μας καλοί άνθρωποι, είμαστε της Εκκλησίας. Κάναμε γάμο καλό. Τι πράγματα είναι αυτά;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κατηγορία για δηλητηρίαση με ατροπίνη

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, καθώς η 40χρονη κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία του εν διαστάσει συζύγου της, χρησιμοποιώντας ατροπίνη.

Πρόκειται για ουσία με συγκεκριμένες ιατρικές χρήσεις, η οποία, ανάλογα με τη δόση και τις συνθήκες έκθεσης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι μαρτυρίες συγγενών και γνωστών της σκιαγραφούν την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, καθώς η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.