Ο βασιλιάς Κάρολος δέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει νέες πιέσεις στις σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ και αναζητά σταθερή υποστήριξη από τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Η συνάντηση διήρκεσε 25 λεπτά και ακολούθησε η μετάβαση του Ουκρανού προέδρου στην Ντάουνινγκ Στριτ, για συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ.

Μετά την επαφή του με τον Βρετανό μονάρχη, ο Ζελένσκι τον ευχαρίστησε για την «ακλόνητη υποστήριξή του προς την Ουκρανία».

Η συνάντηση εντάσσεται σε μια σειρά επαφών των δύο ανδρών από το 2025. Τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, ο Κάρολος είχε υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο στο Σάντρινγχαμ, λίγες ημέρες μετά την έντονη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Οβάλ Γραφείο. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν ξανά στο Κάστρο του Ουίνδσορ νωρίτερα φέτος, μετά την κοινή δήλωση Ουκρανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Γερμανίας υπέρ μιας «δίκαιης και διαρκούς» συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η υποδοχή του Ζελένσκι και οι νέες δεσμεύσεις του Λονδίνου

Ιδιαίτερη ήταν και η υποδοχή του Ουκρανού προέδρου στην Ντάουνινγκ Στριτ. Κατά την άφιξή του, τον συνόδευε τιμητική φρουρά της 12ης Ίλης των Ιρλανδών Φρουρών. Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πρακτική θεωρείται πρωτοφανής.

Στις συνομιλίες του με τον Μπέρναμ, ο Ζελένσκι έθεσε το ζήτημα των ρωσικών επιθέσεων σε αμάχους και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στις «απροκάλυπτες και αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων και ενεργειακών υποδομών», οι οποίες συνεχίστηκαν μετά την έκκληση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στον ενεργειακό τομέα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει στρατιωτικές λύσεις για τις ανάγκες των ουκρανικών δυνάμεων. Στα σχέδια περιλαμβάνεται η προσαρμογή βρετανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων σε εξοπλισμό που έχει παραχωρηθεί στην Ουκρανία από άλλες χώρες. Παράλληλα, το Λονδίνο θα συνεχίσει τις διπλωματικές επαφές για την εξασφάλιση αμυντικού υλικού από το εξωτερικό.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ οι διαφωνίες ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον εντείνονται. Ο Τραμπ έχει επικρίνει τον Ζελένσκι και έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για την άρση κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μετά την ανακοίνωση της συγκεκριμένης συμφωνίας την περασμένη Παρασκευή, αλλά και για την τρίτη συνάντησή του με τον Μπέρναμ.

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία χάνει έναν ισχυρό εταίρο»

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, ο Ζελένσκι άσκησε κριτική στη συμφωνία της αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία. Όπως είπε, ο Τραμπ βρίσκεται «στη λάθος πλευρά της Ιστορίας», ενώ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία «χάνει έναν ισχυρό εταίρο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα Starlink, υποστηρίζοντας ότι η SpaceX, η εταιρεία του Έλον Μασκ, και οι ΗΠΑ αποφάσισαν σκόπιμα να την αποκλείσουν. Προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτή η εξέλιξη, λέγοντας: «Αυτή η απόφαση θα προκαλέσει πολλές ανθρώπινες απώλειες. Φυσικά, άνθρωποι θα πεθάνουν».

Ο Μπέρναμ, από την πλευρά του, δεν έχει καταδικάσει δημόσια τον Τραμπ για τη συμφωνία με τη Μόσχα. Μιλώντας σε βουλευτές την Τετάρτη, ανέφερε ότι επιδιώκει να «προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις γέφυρες, ώστε να επανέλθει η υποστήριξη».

Σε δήλωσή του πριν από την επίσκεψη, ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συνέχιση της βοήθειας προς το Κίεβο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η ακλόνητη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλειά μας εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαθέτουν τον εξοπλισμό που χρειάζονται για να αποκρούσουν τη Ρωσία», δήλωσε.

Στη συνέχεια, έστειλε μήνυμα συνέχισης της βοήθειας προς τον ουκρανικό λαό: «Το μήνυμά μου προς τον ουκρανικό λαό δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερο: είμαστε μαζί σας για όσο χρειαστεί και θα εντείνουμε και θα επιταχύνουμε περαιτέρω την υποστήριξή μας στον γενναίο αγώνα σας για την ειρήνη στην Ευρώπη. Δεν είναι απλώς το σωστό, αλλά και το αναγκαίο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη ρωσική επιθετικότητα να επικρατήσει στην ήπειρό μας».

Πύραυλοι και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η βρετανική κυβέρνηση προετοιμάζει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ έχει ζητήσει από τους υπουργούς του να καταθέσουν προτάσεις για νέες κυρώσεις, στρατιωτική βοήθεια και οικονομική στήριξη μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνεται η διάθεση πυραύλων εδάφους-αέρος αξίας 45 εκατομμυρίων λιρών, καθώς και η απαγόρευση των εξαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιταχύνει την παράδοση περισσότερων από 5.000 ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων στην Ουκρανία μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, με χρηματοδότηση ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων λιρών.