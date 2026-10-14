Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Μάγερ (28′) και Πεδρίνιο (34′ πεν.).

Έχοντας τη συμπαράσταση 10.000 οπαδών της, η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, είχε δοκάρι στο 3′ σε κεφαλιά του Μουκουντί, είχε νέα ευκαιρία στη συνέχεια με τον Γιόβιτς και τελικά κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

Στο 28′ ο Κοϊτά έκλεψε τη μπάλα, αυτή κατέληξε στον Πήλιο και ο αριστερός μπακ των «κιτρινόμαυρων» μπήκε στην περιοχή και έστρωσε στον Μάγερ που με σουτ έκανε το 0-1.

Λίγα λεπτά μετά όμως, στο 33′, ο διαιτητής μετά την εξέταση του VAR έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Ρέλβας, με τον Πεδρίνιο να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 34′ και να γράφει το 1-1.