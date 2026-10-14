Ανείπωτη θλίψη και σοκ επικρατούν στην κοινωνία της Πάτρας, αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού φοιτητή. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης, όταν ο άτυχος νεαρός έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, δίνοντας τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το local μέσο tempo24, ο φοιτητής φέρεται να είχε εκφράσει νωρίτερα σε οικεία και κοντινά του πρόσωπα την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.



Παρά την έντονη ανησυχία και τις προσπάθειες των δικών του ανθρώπων, δεν κατέστη δυνατό να αποτραπεί η μοιραία κατάληξη.



Η τοπική κοινωνία παραμένει συντετριμμένη από την απώλεια του νέου ανθρώπου. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος τους συμφοιτητές και τους καθηγητές του στο ίδρυμα.