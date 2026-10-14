Την εικόνα που αντίκρισε στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη περιέγραψε κατά τη σημερινή κατάθεσή του ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, τονίζοντας ότι παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Ο κ. Ρούτσι, απαντώντας σε ερωτήσεις της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στις φλόγες και στην οσμή που, όπως κατέθεσε, αντιλήφθηκε όταν έφτασε στο σημείο.

«Αυτό που έβλεπα ήταν σαν να ήμουν στην κόλαση. Όταν έφτασα εκεί 3-4 το πρωί είδα έντονες φλόγες και μια περίεργη οσμή. Έχουμε πολλά αναπάντητα ερωτήματα κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε την αλήθεια», ανέφερε.

Η εξέτασή του αναμένεται να ολοκληρωθεί σε επόμενη συνεδρίαση, ενώ εκκρεμούν οι καταθέσεις της μητέρας και της αδερφής του Ντένις Ρούτσι.

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνεχίζεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και τραυματιών.