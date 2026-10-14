Συναγερμός σήμανε στη Μακρινίτσα, καθώς εξαφανίστηκε ένας 15χρονος, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στις 12/10/2026 και ώρα 13:15 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου ο Ραχέν (ον.) Μοχάμεντ (επ.), 15 ετών, ιρακινής καταγωγής. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ραχέν (ον.) Μοχάμεντ (επ.) έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα φούτερ, μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000” καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».