Την πεποίθησή της ότι το πολιτικό σκηνικό θα έχει αλλάξει σημαντικά μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Στο Κέντρο». Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις που έχουν ασκήσει κυβερνητική εξουσία, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε βέβαιη ότι η σημερινή κυβέρνηση πλησιάζει στο τέλος της θητείας της, υποστηρίζοντας πως «είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη». Μάλιστα, αναφερόμενη στον πρωθυπουργό, δήλωσε ότι «ό,τι και να κάνει θα φύγει, εκτός αν κάνει πραξικόπημα».

Οι οικονομικές προτάσεις και η κριτική στα κόμματα εξουσίας

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο η Πλεύση Ελευθερίας διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε ότι υπάρχουν εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Όπως εξήγησε, από τις 5 Οκτωβρίου το κόμμα της έχει αρχίσει να καταθέτει στη Βουλή νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα εξεταστούν και ως προς το δημοσιονομικό τους κόστος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, «πράγμα που σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν και την θεσμική διαδικασία της κοστολόγησης όχι από εμάς, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».

Περιγράφοντας το περιεχόμενο των παρεμβάσεων, έκανε λόγο για «Μια δέσμη προτάσεων συνολική για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής, για την ανακούφιση της κοινωνίας, για την ανασύνταξη των δημοσίων θεσμών και λειτουργιών που είναι ξεχαρβαλωμένη».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και της 13ης και 14ης σύνταξης, με τη δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας να τίθεται στο επίκεντρο.

Η κ. Κωνσταντοπούλου απέδωσε ευθύνες στα κόμματα που κυβέρνησαν κατά το παρελθόν για την οικονομική κρίση, κατηγορώντας τα για κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος και προκλητική στάση απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας.

«Είναι αυτοί που έχουν μάθει να χρωστάνε της Μιχαλούς, έχουν μάθει να τρώνε από χρήματα που ούτε είναι δικά τους, ούτε τα έχουν δουλέψει, να ζουν σαν πασάδες και σαν λόρδοι και την ίδια ώρα να κουνάνε το δάχτυλο στην κοινωνία και να λένε «για σένα δεν έχει, δεν έχουμε για μισθούς, για συντάξεις δεν έχουμε, δεν έχουμε…», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Αιχμές για την ακρίβεια και την αποδυνάμωση των ελεγκτικών υπηρεσιών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στη λειτουργία της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση των ανατιμήσεων δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά σε νομοθετικές ρυθμίσεις για τις τιμές.

Κατά την ίδια, απαιτείται ουσιαστική εποπτεία της αγοράς, την οποία θεωρεί ανεπαρκή, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα ελέγχων που έχει αποδυναμωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενη στην κυβερνητική πολιτική, υποστήριξε ότι η κατάσταση στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών έχει επιδεινωθεί, «το οποίο δεν υπάρχει δυστυχώς [καθώς] έχουμε μια κυβέρνηση παραδομένη στην αισχροκέρδεια και στην παραβίαση όλων των κανόνων του ανταγωνισμού».

Στη συνέχεια, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποβάθμιση των εποπτικών μηχανισμών σε κρίσιμους τομείς, από τη δημόσια διοίκηση και την αγορά έως το σύστημα υγείας.

«Έχουμε αποδεκατισμένους τους μηχανισμούς ελέγχου. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν αποσαθρωθεί, έχουν διαλυθεί οι μηχανισμοί οι ελεγκτικοί σε όλα τα πεδία, είτε μιλάμε για την δημόσια διοίκηση, είτε μιλάμε για το πεδίο του ανταγωνισμού είτε μιλάμε για την υγεία. Είδαμε τι γίνεται με τους ελεγκτές υγείας και είδαμε πού έχει φτάσει η κατάσταση, ποιοι λυμαίνονται το πεδίο της υγείας, ποιοι εξαπατούν τον κόσμο και τον βάζουν σε κίνδυνο», ανέφερε.

Η απάντηση στις κατηγορίες περί ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κλήθηκε να σχολιάσει και την κριτική που δέχεται ότι επικεντρώνει την αντιπολιτευτική της δραστηριότητα στην ανάδειξη σκανδάλων και στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων.

Απορρίπτοντας τις αιτιάσεις, υποστήριξε ότι οι υποθέσεις που έρχονται στη δημοσιότητα είναι τόσο πολλές, ώστε δεν χρειάζεται η ίδια να τις αναζητά.

Με σαρκαστική διάθεση, σχολίασε ότι τα σκάνδαλα «αναβλύζουν» από μόνα τους και πως «αν υπήρχε πετρελαιοπηγή σκανδάλων η κυβέρνηση θα ήταν Σαουδάραβας».

Όταν ρωτήθηκε εκ νέου εάν επιδεικνύει υπερβολική επιμονή στη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, απάντησε ότι η στάση της απορρέει από τη σημασία που αποδίδει στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, σχετική αναφορά της Ευρωπαίας εισαγγελέως, τονίζοντας ότι έχει «την απόλυτη αντίληψη αυτού που πια έχει αρχίσει και λέγεται και κυκλοφορεί και το είπε και η Ευρωπαία εισαγγελέας: ότι η διαφθορά σκοτώνει».

Η αναφορά στα Τέμπη και οι καταγγελίες για τον σιδηρόδρομο

Συνδέοντας το ζήτημα της διαφθοράς με την ασφάλεια των πολιτών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, επιρρίπτοντας ευθύνες στις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, συνέβαλαν στη δημιουργία των συνθηκών που οδήγησαν στο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

«Το να ξεπουλάς τους Σιδηροδρόμους για 45 εκατομμύρια ευρώ – γιατί τόσο πουλήθηκε ο ΟΣΕ το 2017 – και να συμφωνείς κιόλας ότι αντί να σε πληρώνει αυτός που αγόρασε, θα τον πληρώνεις εσύ, να διαλύεις τα δίκτυα, να διαλύεις τις εγγυήσεις ασφαλείας και φυσικά να κομίζεις ωφελήματα, όλο αυτό πού οδηγεί; Οδηγεί στο ότι στις 28 Φλεβάρη του 2023, 57 άνθρωποι, εκ των οποίων 31 νεότατοι άνθρωποι, οι πιο πολλοί νέα παιδιά από 18 μέχρι 20τόσων ετών, μπαίνουν σε ένα τρένο και δεν βγαίνουν απ’ αυτό ποτέ. Και κάποιοι καίγονται ζωντανοί. Γιατί; Γιατί κάποιοι εξαγοράστηκαν. Γιατί κάποιοι ξεπούλησαν. Γιατί κανένας δεν φρόντισε να υπάρχουν εκείνα που σε ένα κράτος οργανωμένο και σε μία πολιτεία προηγμένη όπως θα έπρεπε να είναι η χώρα μας», θα πρεπε να υπάρχουν, ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.