Μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτήν που παρουσιάζει συνήθως στα έδρανα της Βουλής προσέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το βράδυ του Σαββάτου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άφησε για λίγο στην άκρη την πολιτική αντιπαράθεση και ανέβηκε στη σκηνή του Θεάτρου Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Ελευθερίας», όπου τραγούδησε και χόρεψε μαζί με τους καλλιτέχνες και το κοινό.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η πολιτικός εμφανίζεται να ερμηνεύει το κομμάτι «Η ζωή είναι ένα δώρο» του Νικόλα Αδέσποτου, ο οποίος το 2023 είχε αποκαλύψει ότι η ίδια αποτέλεσε την πηγή έμπνευσής του.



Η εκδήλωση ξεκίνησε με πολιτική ομιλία της προέδρου, η οποία κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το κόμμα με το σύνθημα «Η Πλεύση είναι η λύση», ενώ η βραδιά συνεχίστηκε με ζωντανή μουσική από την Τζώρτζια Κεφαλά και τους ΜΠΛΕ, καθώς και τη σατιρική παράσταση «ΑΙ Σιχτίρ».



Η ημερομηνία είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την έναρξη της πρωτοβουλίας «Δικαιοσύνη για Όλους», προσδίδοντας γιορτινό τόνο στην πολιτική και μουσική συγκέντρωση.